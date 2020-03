US-Präsident Trump geht Medien, die kritisch über ihn berichten, schon lange scharf an. Foto: AP/Matt Rourke

Washington – Nach Klagen gegen die "New York Times" und die "Washington Post" geht das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump auch juristisch gegen den US-Fernsehsender CNN vor. Man habe wegen verleumderischer Berichterstattung Klage gegen den Sender eingereicht, teilte Trumps Wahlkampfteam am Freitag mit.

Der Sender habe wissentlich "falsche und verleumderische Aussagen" im Hinblick auf die Russland-Affäre veröffentlicht, heißt es in der am Freitag bei einem Gericht in Atlanta eingereichten Klageschrift, die Trumps Wahlkampfteam veröffentlichte.

Ähnliche Klagen gegen New York Times und Washington Post

Hintergrund sind die Ergebnisse einer Untersuchung des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller, der untersucht hatte, ob es Geheimabsprachen zwischen Trumps Team und Vertretern Russlands im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 gab – Beweise fand er dafür nicht. Trumps Kampagne wirft mehreren Medien vor, dennoch zu behaupten, dass es eine Zusammenarbeit dieser Art gab.

Das Wahlkampfteam des Präsidenten hatte zuvor bereits ähnliche Klagen gegen die "New York Times" und die "Washington Post" eingereicht. Trump geht Medien, die kritisch über ihn berichten, öffentlich teils scharf an. Dass nun auch rechtlich gegen sie vorgegangen wird, ist neu. (APA, 6.3.2020)