Die Zahl der bestätigten Infektionen in Österreich steigt, Direktflüge aus und in Risikogebiete werden gestoppt, punktuelle Gesundheitschecks an der italienischen Grenze durchgeführt

Händewaschen ist eines der wirksamsten Mittel, um sich geg Foto: AFP

69 bestätigte mit dem Coronavirus infizierte Personen in allen Bundesländern.

ÖBB stellen Nachtzugverbindungen nach Oberitalien ein.



Direktflüge von und nach Südkorea, den Iran und die norditalienischen Flughäfen Mailand und Bologna gestoppt.

Zur angekündigten Kurzarbeit bei der AUA ab 1. April gibt es um 10 Uhr eine Pressekonferenz der Arbeitsministerin Christine Aschbacher und der Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP)". Den Livestream dazu werden Sie hier finden.

Gesundheitschecks an österreichisch-italienischen Grenzübergängen.

Italien schränkt Arbeit an Gerichten ein.



Zahl der Infektionen steigt in Südkorea unvermindert an.





Wien – Mit Freitagabend hat das Coronavirus nun alle Bundesländer in Österreich erreicht. Mit Stand Samstagmorgen gab es mit 23 bestätigten Fällen die meisten in Wien, in Niederösterreich waren es 18, in Tirol sieben, in der Steiermark sechs, in Salzburg fünf und im Burgenland und in Oberösterreich vier. In Vorarlberg und Kärnten gab es jeweils eine infizierte Person. Damit gibt es derzeit insgesamt 69 bestätigte Fälle.

Jüngst hinzugekommen sind drei Fälle in Oberösterreich. Die Betroffenen – ein Mann und ein Ehepaar aus Leonding (Bezirk Linz-Land) – waren in der selben Reisegruppe wie ein erkrankter Mühlviertler, der schon am Donnerstagabend als erster in Oberösterreich positiv getestet worden war, teilte das Land am Samstag mit. Alle vier bleiben vorerst in häuslicher Quarantäne.

Der 80-jährige Mühlviertler war vom 23. bis 29. Februar mit einem Reisebus in Südtirol auf Skiurlaub. Im Bus befanden sich rund 50 Passagiere, die nun identifiziert werden müssen. Die Kontaktpersonensuche sei unmittelbar aufgenommen worden, hieß es in einer Presseaussendung. Der auf diese Weise identifizierte Personenkreis werde von der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land informiert und gegebenenfalls Absonderungen unterzogen

Weitere Maßnahmen zur Eindämmung

Die Bundesregierung hat am Freitag weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion mit dem Coronavirus bekanntgegeben. Österreich stoppt kommende Woche alle Direktflüge von und nach Südkorea, den Iran sowie die norditalienischen Flughäfen Mailand und Bologna. Der komplette Stopp der Direktverbindungen sei bereits mit den Airlines und mit den italienischen Behörden abgesprochen, erklärte Kurz. Weiters wird es punktuelle Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzübergängen geben, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz Freitagabend in Wien an.

ORF

ÖBB stellen Nachtzugverbindungen nach Oberitalien ein

Die ÖBB reagieren ebenfalls auf die Entwicklungen, und stellen ihre Nachtzugverbindungen nach Oberitalien ein. Betroffen davon ist der ÖBB Nightjet nach Mailand und jener nach Venedig. Aufgrund der verschärften Reisewarnungen für die Regionen Lombardei und Venetien werden darüber hinaus ab Samstag keine ÖBB-Zugbegleiter sowie im Auftrag der ÖBB tätiges Catering-Personal mehr in diese italienischen Regionen fahren, so ÖBB-Kommunikationschef Sven Pusswald in einer Aussendung am späten Samstagabend. Ebenso eingestellt werde die InterCity-Busverbindung von Klagenfurt/Villach nach Venedig.

Die Tageszugverbindungen nach Bologna, Udine, Triest, Verona und Venedig bleiben laut ÖBB bis auf Weiteres aufrecht, da diese Züge auf italienischer Seite von italienischen Partnerbahnen geführt werden. Die ÖBB betonen in der Aussendung, dass Züge von und nach Italien einer zusätzlichen Reinigung und Desinfektion unterzogen werden. Zugverbindungen nach Bozen in Südtirol würden von den ÖBB ebenso weitergeführt wie bis auf weiteres der ÖBB Nightjet nach Rom. Die Auswirkungen auf Fahrgäste schätzen die ÖBB derzeit gering ein, da die Buchungslage für Züge nach Italien in den letzten Wochen deutlich gesunken sei.

"Schwierige Situation"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der am Freitag beim Gesundheitsministerrat der EU in Brüssel war, sprach von einer "schwierigen Situation, dass die Zahlen in Südkorea und Iran eine drastische Steigerung erfahren, und auch in der Lombardei sehr ernst zu nehmende Zunahmen zu verzeichnen sind". Weltweit gebe es mittlerweile 101.000 bestätigte Fälle und man gehe von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Nach China ist Italien das Land mit den meisten Toten, 197 Menschen starben dort laut Behördenangaben. Der Iran hatte nach offiziellen Angaben am Freitag 124 Tote.

Zahl der Infektionen steigt in Südkorea unvermindert an

Die Gesundheitsbehörden in Südkorea haben mehr als 480 neue Infizierungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Menschen im Land, die bisher positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, sei am Freitag auf 6767 gestiegen, teilten die Zentren für Gesundheitskontrolle und Prävention am Samstag mit. Die Zahl der Todesfälle, die in Verbindung mit dem Virus gebracht werden, kletterte um zwei auf 44.

DER STANDARD /musik Silly Intro by Alexander Nakarada

Die Mehrzahl der neuen Fälle wurde erneut in der südöstlichen Millionen-Stadt Daegu und der umliegenden Region erfasst. In Daegu wurde nach Berichten der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap ein ganzer Wohnblock, in dem mehr als 140 Menschen leben, unter Gruppenisolation gestellt. Dort hätten sich 46 Bewohner angesteckt. Die größte Häufung gibt es in der Stadt unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu auf, die auch Verbindungen nach China hat.

In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo die Lungenkrankheit Covid-19 Ende Dezember zuerst ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionsfälle gemeldet. Südkorea hatte am 23. Februar die höchste Warnstufe für Infektionskrankheiten ausgerufen.

Kein völliger Einreisestopp

Ein völliges Einreisestopp nach Österreich für Personen aus den stark betroffenen Ländern mit voller und partieller Reisewarnung wird es nicht geben, Grenzübertritte weiterhin möglich sein. "Wir haben uns bewusst entschieden, keine Grenzen zu schließen, sondern den Reiseverkehr drastisch zu reduzieren und damit das Risiko abzusenken", so Gesundheitsminister Anschober.

Deshalb werden von Drittstaatsangehörigen, die aus bestimmten Gegenden Chinas, aus dem Iran und Südkorea einreisen wollen, Atteste von Ärzten verlangt, die bestätigen, dass der Betreffende keine Infektion mit dem Coronavirus hat, erläuterte Anschober. Diese Maßnahmen sind ebenso wie die Gesundheitschecks an den Grenzübergängen zu Italien für zwei Wochen zeitlich befristet. Dann soll evaluiert und entschieden werden, ob eine Fortsetzung erforderlich ist.

Italien schränkt Arbeit an Gerichten ein

Auch in Italien setzt man weiter Schritte, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und stoppt einen Teil der Arbeit der Gerichte, zunächst für rund zweieinhalb Monate bis Ende Mai sollen zum Schutz der Menschen vor Infektionen Einschränkungen im Justizsystem möglich werden etwa bei Prozessen und anderen öffentlichen Terminen, wie die Regierung Samstag früh in Rom mitteilte.

Prozesse zu nicht schweren Taten dürfen damit verschoben werden, wie Medien schrieben. Die Details sollten jeweils vor Ort bestimmt werden. Ausgenommen sind den Berichten nach zum Beispiel eilige Angelegenheiten, etwa in Bezug auf Festnahmen. Auch sollten mehr Anhörungen in Form von Videokonferenzen stattfinden, erläuterte Justizminister Alfonso Bonafede vor der Presse.

(APA, red, 7.3.2020)