New York – Die San Antonio Spurs haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Texaner unterlagen am Freitag ohne die verletzten LaMarcus Aldridge und Jakob Pöltl auswärts gegen die Booklyn Nets 120:139. Damit fehlen ihnen in der Western Conference auf Tabellenplatz zwölf viereinhalb Spiele auf einen Play-off-Platz.

Im Spitzenspiel entschied LeBron James das Duell mit Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks für sich. Mit den Los Angeles Lakers gewann James 113:103. Dabei legte er 37 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists auf. Antetokounmpo erzielte 32 Punkte und zwölf Rebounds. Während die Bucks bereits zuvor qualifiziert waren, lösen die Lakers zum ersten Mal seit der Saison 2012/2013 das Play-off-Ticket. (APA; 7.3.2020)



Ergebnisse National Basketball Association (NBA) vom Freitag:

Brooklyn Nets – San Antonio Spurs 139:120

Washington Wizards – Atlanta Hawks 118:112

New York Knicks – Oklahoma City Thunder 103:126

Boston Celtics – Utah Jazz 94:99

Chicago Bulls – Indiana Pacers 102:108

Minnesota Timberwolves – Orlando Magic 118:132

New Orleans Pelicans – Miami Heat 110:104

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 121:96

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 127:117

Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 113:103