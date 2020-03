In dieser Galerie: 2 Bilder Matthias Mayer fliegt über die Piste.

Foto: APA/AP/Gabriele Facciotti Beat Feuz hat kleines Kristall.

Foto: APA/AP/Gabriele Facciotti

Kvitfjell – Matthias Mayer hat am Samstag die Abfahrt in Kvitfjell gewonnen und seinen neunten Weltcup-Sieg gefeiert, den vierten in dieser Saison. Der Kärntner verdarb den Norwegern die Party und verwies Aleksander Aamodt Kilde um 0,14 Sekunden auf Platz zwei. Dritter wurde der Schweizer Carlo Janka (+0,37).

Der Tagesvierte Beat Feuz war als Gewinner der kleinen Kristallkugel bereits festgestanden, da das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo wegen des Coronavirus abgesagt worden ist. "Das Podest wäre schön gewesen, das war das Ziel, aber wenn man die kleine Kugel gewinnt, kann man das besser verkraften", sagte Feuz. Der Schweizer holte sich zum dritten Mal en suite die Disziplinwertung, Zweiter wurde der Deutsche Thomas Dreßen, Dritter Mayer.

Kilde übernahm Gesamtführung

Im Gesamtweltcup übernahm Kilde wieder die Führung, liegt nun 54 Zähler vor dem Franzosen Alexis Pinturault, der in der Abfahrt nicht in die Top 30 kam, und 161 vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen, der auf ein Antreten in Kvitfjell verzichtete und damit bereits am Sonntag nach dem Super-G aus dem Rennen sein könnte, da dann nur noch Riesentorlauf und Slalom in Kranjska Gora folgen.

Matthias Mayer erklärte, am Vortag im Training, in dem er weit zurücklag, schon etwas für die nächste Saison probiert zu haben. "Das weiß man, wenn man im Rennen aufs alte Material zurückgeht, dass es schnell geht. Es war eine gute Fahrt." In der letzten Abfahrt der Saison schaffte es kein weiterer Österreicher in die Top Ten, Daniel Danklmaier kam auf Platz zwölf, Vincent Kriechmayr auf 14, Daniel Hemetsberger auf 15 und Otmar Striedinger auf 22. (APA; 7.3.2020)



Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren an Samstag in Kvitfjell:

1. Matthias Mayer (AUT) 1:48,02

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:48,16 +0,14

3. Carlo Janka (SUI) 1:48,39 +0,37

4. Beat Feuz (SUI) 1:48,45 +0,43

5. Travis Ganong (USA) 1:48,57 +0,55

6. Kjetil Jansrud (NOR) 1:48,85 +0,83

7. Mauro Caviezel (SUI) 1:48,93 +0,91

8. Thomas Dreßen (GER) 1:48,97 +0,95

9. Nicolas Raffort (FRA) 1:49,15 +1,13

10. Cameron Alexander (CAN) 1:49,21 +1,19

11. Maxence Muzaton (FRA) 1:49,27 +1,25

12. Daniel Danklmaier (AUT) 1:49,31 +1,29

13. Mattia Casse (ITA) 1:49,34 +1,32

14. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:49,49 +1,47

15. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:49,57 +1,55

16. Johan Clarey (FRA) 1:49,61 +1,59

17. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:49,69 +1,67

17. Bryce Bennett (USA) 1:49,69 +1,67

19. Urs Kryenbühl (SUI) 1:49,72 +1,70

20. Jared Goldberg (USA) 1:49,77 +1,75

21. Matteo Marsaglia (ITA) 1:49,78 +1,76

22. Otmar Striedinger (AUT) 1:49,81 +1,79

23. Cedric Ochsner (SUI) 1:49,98 +1,96

24. Josef Ferstl (GER) 1:50,00 +1,98

25. Marco Odermatt (SUI) 1:50,06 +2,04

26. Andreas Sander (GER) 1:50,19 +2,17

27. Valentin Giraud Moine (FRA) 1:50,21 +2,19

28. Klemen Kosi (SLO) 1:50,34 +2,32

29. Alexander Köll (SWE) 1:50,36 +2,34

30. Nils Allegre (FRA) 1:50,38 +2,36

weiter:

34. Max Franz (AUT) 1:50,52 +2,50

37. Alexis Pinturault (FRA) 1:50,63 +2,61

40. Christian Walder (AUT) 1:50,92 +2,90

44. Niklas Köck (AUT) 1:51,14 +3,12

Gesamtwertung nach 36 Rennen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1202

2. Alexis Pinturault (FRA) 1148

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1041

4. Matthias Mayer (AUT) 916

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 794

6. Beat Feuz (SUI) 792

7. Mauro Caviezel (SUI) 669

8. Kjetil Jansrud (NOR) 665

9. Thomas Dreßen (GER) 602

10. Loic Meillard (SUI) 579

11. Dominik Paris (ITA) 556

12. Clement Noel (FRA) 550

13. Daniel Yule (SUI) 495

14. Filip Zubcic (CRO) 475

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 465

Weiter:

18. Marco Schwarz (AUT) 414

36. Daniel Danklmaier (AUT) 202

38. Michael Matt (AUT) 192

39. Roland Leitinger (AUT) 176

51. Hannes Reichelt (AUT) 155

52. Max Franz (AUT) 154

58. Manuel Feller (AUT) 141

60. Fabio Gstrein (AUT) 134

68. Christian Walder (AUT) 127

76. Adrian Pertl (AUT) 92

78. Otmar Striedinger (AUT) 88

85. Christian Hirschbühl (AUT) 72

106. Marc Digruber (AUT) 43

112. Dominik Raschner (AUT) 32

120. Johannes Strolz (AUT) 26

120. Stefan Brennsteiner (AUT) 26

123. Stefan Babinsky (AUT) 24

123. Christopher Neumayer (AUT) 24

132. Johannes Kröll (AUT) 17

133. Daniel Hemetsberger (AUT) 16

146. Raphael Haaser (AUT) 8

151. Christoph Krenn (AUT) 6

Abfahrt (Endstand/9):

1. Beat Feuz (SUI) 650

2. Thomas Dreßen (GER) 438

3. Matthias Mayer (AUT) 424

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 413

5. Dominik Paris (ITA) 384

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 362

7. Johan Clarey (FRA) 316

8. Carlo Janka (SUI) 259

9. Kjetil Jansrud (NOR) 248

10. Mauro Caviezel (SUI) 220

11. Maxence Muzaton (FRA) 213

12. Niels Hintermann (SUI) 179

13. Travis Ganong (USA) 169

14. Ryan Cochran-Siegle (USA) 143

15. Urs Kryenbühl (SUI) 120

Weiter:

18. Daniel Danklmaier (AUT) 112

23. Otmar Striedinger (AUT) 88

28. Hannes Reichelt (AUT) 74

29. Max Franz (AUT) 74

38. Christian Walder (AUT) 33

41. Christopher Neumayer (AUT) 24

45. Daniel Hemetsberger (AUT) 16

51. Johannes Kröll (AUT) 9

Mannschaft Herren (36):

1. Schweiz 4979

2. Norwegen 4399

3. Frankreich 4197

4. Österreich 3879

5. Italien 2205

6. Deutschland 1700

7. USA 1597

8. Slowenien 813

9. Schweden 553

10. Kroatien 550

11. Kanada 396

12. Russland 311

13. Großbritannien 151

14. Belgien 69

15. Bulgarien 67

16. Slowakei 26

17. Tschechien 20

18. Südkorea 10

19. Liechtenstein 2

20. Finnland 1

Nationencup (66):

1. Schweiz 8732

2. Österreich 7694

3. Italien 6274

4. Norwegen 5644

5. Frankreich 5283

6. USA 3316

7. Deutschland 2994

8. Slowenien 1600

9. Schweden 1474

10. Slowakei 1215

11. Kanada 833

12. Tschechien 579

13. Kroatien 555

14. Russland 337

15. Neuseeland 310

16. Liechtenstein 211

17. Großbritannien 192

18. Belgien 69

19. Bulgarien 67

20. Japan 37

21. Serbien 29

22. Südkorea 10

23. Finnland 4

24. Argentinien 3

25. Bosnien-Herzegowina 2

26. Niederlande 1