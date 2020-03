Bei der Konferenz am Freitagabend sprach der Bundeskanzler über Themen wie die Ausbreitung des Coronavirus, Grenzkontrollen und den Flugverkehr Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Der Kanzlerbeauftragte für Medienanfragen und Kurz-Vertrauter Gerald Fleischmann scheint nicht zufrieden über den Auftritt des Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) zu sein. In einem Twitter-Beitrag, der kurz nach seiner Veröffentlichung gelöscht wurde, kritisiert Fleischmann die Konferenz von Freitagabend scharf.

"Was für eine peinliche Inszenierung!"

Heißt es im Twitter-Beitrag Fleischmanns, der sich auf die gestrige Pressekonferenz bezieht. "Warum muss der Kurz eine Konferenz zur AUA und zu Flugverkehr und zu Grenzkontrollen machen, was geht ihn das überhaupt an!?", schrieb der langjährige Sprecher von Sebastian Kurz. "Lasst das Anschober machen, dann fühl ich mich wohler", forderte er und richtet sich damit an jemanden unbekannten.

Ein Twitter-Nutzer hielt den Beitrag fest, bevor er gelöscht wurde. Es ist anzunehmen, dass es sich bei dem Kommentar um eine persönliche Nachricht handelt, die nicht an die Öffentlichkeit gerichtet war. Möglicherweise war der Beitrag für ein privates Profil gedacht, oder hätte als direkte Nachricht versendet werden sollen.

Zuständig für Kommunikation

Fleischmann ist sowohl Kanzlerbeauftragter für Medienfragen im Bundeskanzleramt als auch Zuständiger für die Kommunikation der ÖVP-Seite in der Regierung. Auch fungiert er als stellvertretender Kabinettschef von Kurz.

Der 46-Jährige hatte Kurz seit dessen Anfängen als Integrationsstaatssekretär begleitet und in Kommunikations- und Medienfragen beraten. Unter Türkis-Blau leitete er die Kommunikation im Bundeskanzleramt. Er war stellvertretender Kabinettschef und Leiter der Stabstelle für strategische Kommunikation und Planung. (red, 7.3.2020)