ÖSV-Läuferin Teresa Stadlober am Holmenkollen 15. – Johaug vorzeitig Gesamtweltcup-Siegerin

Oslo – Der schwedische Jungstar Frida Karlsson hat Norwegens Langlauf-Königin Therese Johaug den prestigeträchtigen Holmenkollen-Sieg weggeschnappt. Die 20-Jährige fing die lange überlegen führende Johaug am Samstag in Oslo im Klassik-Massenstart über 30 km in der Schlussphase noch ab. Die WM-Dritte Karlsson bezwang die Saisondominatorin im Zielsprint und feierte ihren ersten Weltcuperfolg.

Knappe Sache. FIS Cross Country

Johaug, von Oktober 2016 bis April 2018 wegen eines Dopingvergehens gesperrt, sicherte sich aber trotzdem vorzeitig ihren dritten Gesamtweltcuperfolg nach 2014 und 2016. Dritte wurde mit Ebba Andersson eine weitere Schwedin. Teresa Stadlober landete am Holmenkollen, wo sich trotz des Zuschauerausschlusses wegen des Coronavirus-Ausbruchs zahlreiche Zuschauer an der Strecke einfanden, auf Rang 15.

Das Herren-Rennen über 50 km am Sonntag geht ohne österreichische Beteiligung in Szene. Danach stehen noch drei Überseestationen auf dem Programm. (APA; 7.3.2020)

Damen, 30 km Klassik-Massenstart: 1. Frida Karlsson (SWE) 1:22,19,1 Std. – 2. Therese Johaug (NOR) 1,2 Sek. – 3. Ebba Andersson (SWE) 20,9 – 4. Charlotte Kalla (SWE) 40,5 – 5. Natalia Neprjajewa (RUS) 43,1 – 6. Katharina Henning (GER) 43,9. Weiter: 15. Teresa Stadlober (AUT) 51,0

Weltcup-Gesamtstand nach 33 von 40 Bewerben: 1. Johaug 2.508 – 2. Heidi Weng (NOR) 1.697 – 3. Neprjajewa 1.356. Weiter: 10. Stadlober 793