Den Wheelie auf dem unsichtbaren Motorrad muss Lionel Messi noch üben, aber kicken kann er ziemlich gut. Foto: APA/AFP/LLUIS GENE

Barcelona – Lionel Messi hat den spanischen Fußballmeister FC Barcelona vor einem neuerlichen Rückschlag bewahrt. Der Superstar schoss den Favoriten zum 1:0 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastian, wobei er einen Handelfmeter (81.) zum Siegtor verwandelte. Barca kletterte zumindest vorläufig wieder an die Tabellenspitze, der Erzrivale Real Madrid kann aber am Sonntag wieder vorbeiziehen.

Gegen den Pokalfinalisten aus San Sebastian tat sich Barcelona am Samstag lange schwer. Der Elfmeter zum entscheidenden Tor wurde erst Video-Assistenten gegeben, davor hatte Real Sociedad um Real-Leihgabe Martin Ödegaard aus Kontern einige gute Chancen vergeben.

Atletico patzt

Unterdessen hat Atletico Madrid bei seiner Generalprobe für das Champions-League-Rückspiel gegen den Titelverteidiger FC Liverpool einen Sieg verpasst. Madrid kam nur zu einem 2:2 (2:2) gegen den FC Sevilla. Das Achtelfinalhinspiel in der Königsklasse gegen die "Reds" hatte Atletico mit 1:0 gewonnen, das zweite Duell steht am Mittwoch an. (sid, APA, red, 7.3.2020)