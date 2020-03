Touristen vor dem Kolosseum. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Text: In Italien breitet sich das Coronavirus trotz der bisher ergriffenen, zum Teil drastischen Maßnahmen weiter aus: Am Samstag verzeichnete das Land die bislang grösste Zunahme an Infektionen mit dem neuen Virus an einem Tag. Nach Angaben der nationalen Zivilschutzbehörde vom Samstag stieg die Zahl der Fälle in 24 Stunden um 1247. Insgesamt sind damit 5883 Menschen in Italien mit dem Virus infiziert. In dem Zeitraum starben 36 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, insgesamt sind es seit Beginn des Ausbruchs am 21. Februar bereits 233 Todesfälle.

Die Regierung von Giuseppe Conte wollte deshalb gestern Abend mit einem neuen Notdekret die Abriegelung der gesamten Lombardei sowie weiteren 11 Provinzen in den Regionen Venetien, Emilia-Romagna und Piemont beschließen. Laut einem am späten Abend von den italienischen Medien verbreiteten Erlass handelt es sich um die Provinzen Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venedig, Padua, Treviso, Asti und Alessandria. Die neue, gigantische "rote Zone" zählt über weit über 10 Millionen Einwohner. Sie darf ab Sonntag bis mindestens am 3. April ohne Sondergenehmigung nicht betreten und nicht verlassen werden.

Urlaubssperre für Geundheitsbranche

Supermärkte werden laut dem Dekret nur noch von Montag bis Freitag geöffnet sein; Schulen, Schwimmbäder, Skigebiete, Museen und Fitnesszentren bleiben geschlossen. Mitarbeiter des Gesundheitssystems dürfen keinen Urlaub nehmen. Auch Pubs und Diskotheken sollen geschlossen bleiben, Feiern und Konzerte werden abgesagt. Religiöse Zeremonien, darunter Hochzeiten und Beerdigungen, müssen verschoben werden.

Bars und Restaurants dürfen geöffnet bleiben, aber nur, wenn sie sicherstellen können, dass zwischen den Gästen eine Mindestdistanz von 1 Meter eingehalten werden kann. Der Präsident des nationalen Gesundheitsdienstes, Silvio Brusaferro, rief die Menschen auf, sich an Empfehlungen zu halten, Kontakte zu vermeiden. Die italienischen Gerichte bleiben ab Montag landesweit für zwei Wochen geschlossen.

PD-Chef Zingaretti angesteckt

Am Samstag wurde außerdem bekannt, dass sich der Chef der sozialdemokratischen Regierungspartei PD und Präsident der Region Latium, Nicola Zingaretti, mit dem Coronavirus angesteckt hat. "Mir geht es gut, deshalb wurde entschieden, dass ich zuhause isoliert werde", sagte Zingaretti auf Facebook zu seiner Diagnose. Er werde seine Arbeit von zuhause aus fortsetzen.

Italienischen Medienberichten zufolge sind mindestens drei weitere Regionalpräsidenten – die von Bergamo, Brescia und Matera – positiv auf das Coronavirus getestet worden, ebenso drei Staatsanwälte in Mailand. (Dominik Straub aus Rom, 7.3.2020)