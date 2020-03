Das Betreuungszentrum der Stadt: Wien hat zur Betreuung von positiv getesteten Coronavirus-Patienten einen Pavillon des ehemaligen Geriatriezentrum 'Am Wienerwald' in Betrieb genommen. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Bis Sonntag, 8.00 Uhr, waren 104 positiv getestete Covid-19-Patienten in Österreich bekannt, geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums hervor. Am Samstagabend lag die Zahl bei 81. Im ganzen Land wurden bisher 4.509 Personen auf das neuartige Coronavirus getestet.

Mehr als 3500 Todesfälle weltweit

Das neuartige Coronavirus hat sich mittlerweile auf mehr als 90 Länder weltweit ausgebreitet. Weltweit wurden mehr als 100.000 Infektionen und mehr als 3500 Todesfälle registriert.

Mit rund 5900 nachgewiesenen Infektionen und mehr als 230 Toten ist Italien das am schwersten von der Epidemie betroffene Land Europas. Am Samstag begann die Regierung damit, Ärzte aus dem Ruhestand zu holen. Insgesamt sollen 20.000 neue Mitarbeiter für das Gesundheitssystem rekrutiert werden, vor allem Krankenschwestern und -pfleger. Am Sonntag wurden die Sperrzonen auf große Teile des Landes ausgeweitet.

In China, wo das neuartige Coronavirus im Dezember erstmals aufgetreten war, wuchs unterdessen die Hoffnung auf ein Ende der drastischen Quarantäne-Maßnahmen. Mit 44 Neuinfektionen war diese Zahl am Sonntag erneut rückläufig. Mit 27 neuen Todesopfern – alle in Hubeis Hauptstadt Wuhan – verzeichnete das Land die geringste Opferzahl seit mehr als einem Monat. Insgesamt starben damit in Festlandchina 3097 Infizierte.

Die Neuinfektionen in Hubei gehen seit einigen Wochen zurück. Am Freitag hatte ein hochrangiger Regierungsvertreter daher gesagt, voraussichtlich könne bald die Abriegelung von Hubei beendet werden. Sie war Ende Januar wegen der Coronavirus-Epidemie verfügt worden und betrifft rund 56 Millionen Menschen.

Rettungskräfte konnten auch Überlebende bergen. Foto: imago/Xinhua

Beim Einsturz eines Hotels im Osten Chinas, das wegen der Coronavirus-Epidemie als Quarantäne-Unterkunft genutzt wurde, sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt 71 Menschen seien unter den Trümmern des Hotels verschüttet worden, führte das Ministerium aus. Das 80-Zimmer-Hotel in der östlichen Provinz Fujian war vor zwei Jahren errichtet worden. Es wurde laut staatlichen Medienberichten erst kürzlich in eine Quarantäne-Unterkunft für Menschen umgewandelt, die Kontakt zu Coronavirus-Patienten hatten.

Notstand in USA

In den USA verhängte nach Kalifornien auch der Bundesstaat New York den Notstand wegen der Coronavirus-Epidemie. Nach dem Anstieg von 55 auf 76 Infektionsfälle kündigte Gouverneur Andrew Cuomo verstärkte Tests an, um Infizierte zu isolieren. In den USA starben bereits 19 Infizierte.

Foto: Reuters

Ein großer Infektionsherd wird auch an Bord des vor San Francisco liegenden Kreuzfahrtschiffs "Grand Princess" vermutet. Von den ersten 46 Tests waren nach Behördenangaben 21 positiv. Die 3533 Menschen an Bord stehen unter Quarantäne. Am Sonntag wurde bekannt: Das Kreuzfahrtschiff darf im Hafen von Oakland andocken.

Argentinien meldete das erste Coronavirus-Todesopfer Lateinamerikas. Paraguay, Costa Rica und Kolumbien registrierten am Wochenende ihre ersten Infektionsfälle. Im Iran stieg die Zahl der Infizierten am Samstag um mehr als 1000 auf insgesamt 5823, 145 Infizierte starben bereits. (APA, red, 8.3.2020)