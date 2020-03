Innsbruck – Im Zuges eines Expeditionskurses ist es am Samstag im Tiroler Piztal am Taschachferner zu einem tödlichen Unfall gekommen. Zwei niederländische Kursteilnehmer wurden laut Polizeiangaben tot in einem Zelt aufgefunden. Die Zelte waren mit Gaskochern ausgestattet. Die Männer im Alter von 50 und 52 Jahren dürften an einer durch den Gaskocher ausgelösten Vergiftung gestorben sein.

Die Gruppe Niederländischer Bergsteiger nächtigte seit Mittwoch in insgesamt vier Zelten auf einer Seehöhe von rund 3.050 Meter. Die Verstorbenen wurden mit einem Hubschrauber des Innenministeriums geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Im Einsatz stand die Alpinpolizei und die Bergrettung Innerpitztal. (APA, 8.3.2020))