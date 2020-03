So sollen die Schuheinlagen aussehen – samt einsteckbarem Chip. Foto: Google

Wer meint das Zeitalter der "smarten" Devices hat nichts Neues mehr zu bieten, der sieht sich nun einmal mehr eines besseren belehrt: Google, Adidas und EA Sports haben sich nun nämlich für eine Partnerschaft der besonderen Art zusammengetan.



Schuhsohle

Bereits in wenigen Tagen sollen smarte Schuheinlagen vorgestellt werden, die aus der Kooperation der betreffenden Unternehmen entstanden ist. Dies lässt sich aus einem Teaser schließen, den die Advanced Technology & Projects Group von Google auf Instagram geteilt hat. Parallel dazu sind aber auch erste Bilder der Verpackung durchgesickert, was nahelegt, dass eine Veröffentlichung bald ansteht – und die weitere Details liefert.

Mitspielen

So sollen die Schuheinlagen nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten ihrer Träger erfassen, diese sollen auch dank einer Kooperation mit EA Sports direkten Einfluss auf dessen Fifa Mobile haben. Dabei sollen den Nutzern auch konkrete Challenges gestellt werden, die sie im echten Leben absolvieren müssen, um im Spiel besser zu werden.

Hintergrund

Die Entwicklung der smarten Funktionen stammt dabei offenbar aus Googles Project Jacquard. In dessen Rahmen hatte man in der Vergangenheit bereits eine smarte Jeans-Jacke in Kooperation mit Levis entwickelt, mit der unter anderem Musik über Berührungen am Ärmel gesteuert werden kann. (red, 08.03.2020)