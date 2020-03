In dieser Galerie: 3 Bilder Griechenland erlebt derzeit eine Krise, weil die Türkei entgegen dem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen Ende Februar seine Grenzen in Richtung EU für geöffnet erklärt hat. Foto: AP_Darko Bandic Seitdem haben bereits Tausende Menschen versucht, nach Griechenland und damit in die Europäische Union zu gelangen. Foto: APA_AFP_OZAN KOSE Griechenland hat den Grenzschutz verstärkt und setzte Blendgranaten und Tränengas gegen die andrängenden Migranten ein. Foto: REUTERS/FLORION GOGA

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat in einem Interview mit der Tageszeitung "Österreich" ankündigt, in der Flüchtlingskrise "echte Solidarität mit Griechenland leben" zu wollen und eine Million Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung zu stellen. "Wir schnüren Hilfspakete – Ausrüstung, Grenzpolizisten, je nachdem, was die griechischen Behörden uns angeben", so der Innenminister.

Der Betrag zur Versorgung von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln und an der griechisch-türkischen Landgrenze stammt den Angaben zufolge aus dem Auslandkatastrophenfonds (AKF).

Laut dem Bundeskanzleramt stellt die Regierung den Griechen zudem 13 Beamte der Polizei-Sondereinheit Cobra, eine Drohne und ein gepanzertes Fahrzeug zur Verfügung. Bilder von Übergriffen griechischer Behörden, wie das Abdrängen eines Flüchtlingsbootes durch die griechische Polizei, kommentiert Nehammer so: "Diese Bilder haben wir alle gesehen. Es gibt Informationen, dass die türkische Marine diese Videos bewusst dreht. Die Türkei versucht hier gezielt, Migranten als Spielball und Druckmittel zu verwenden und verbreitet immer wieder Fake News."

Auch Griechenlands Vize-Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos hat Kritik am Vorgehen seiner Regierung gegen tausende Flüchtlinge zurückgewiesen. Sein Land breche keine Gesetze, sagte Koumoutsakos der "Welt am Sonntag".

In einem Video hatte die Londoner Rechercheagentur "Forensic Architecture" am dem griechischen Dementi widersprochen: Die Forscher gehen davon aus, dass der syrische Geflüchtete von griechischen Grenzbeamten erschossen wurde. Zudem zeigten Videos, wie die griechische Küstenwache Flüchtlingsboote attackierte.

Dramatische humanitäre Lage

Die Beziehungen zwischen Ankara und europäischen Regierungen und Brüssel andererseits ist angespannt: Der türkische Staatschef Tayyip Erdoğan will am Montag zu Gesprächen nach Brüssel reisen. Am Wochenende waren laut Medienberichten auch griechische und türkische Sicherheitsbeamte aneinander geraten. Die EU will der Türkei weiterer finanzielle Flüchtlingshilfen bereitstellen – aber nur wenn Erdoğan eine Kehrtwende in seiner aktuellen Flüchtlingspolitik vornehme.

Aber vor allem die humanitäre Lage an der türkisch-griechischen Grenze und in der Ägäis bereitet Sorgen: Griechische NGOs haben gemeinsam mit Organisationen wie "Ärzte der Welt" und "Human Rights Watch" Regierungschef Kiriakos Mitsotakis in einem offenen Brief aufgefordert, unbegleitete Flüchtlingskinder wirksamer zu schützen – vor allem angesichts der dramatischen Situation im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. "Moria ist unsicher und ein extrem gefährlicher Ort", warnt Marco Sandrone, Projektkoordinator bei Ärzte ohne Grenzen in Lesbos.

Vor allem für die knapp 1.100 unbegleiteten Minderjährigen – der jüngste ist laut Sandrone nur vier Jahre alt -, die sich derzeit in dem größten Flüchtlingslager Europas befinden, sei die Situation unerträglich. Nur rund ein Drittel von ihnen finde Platz in einem "geschützten Bereich", der Rest lebe irgendwo in dem Camp – "alleine, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt", schildert der Italiener die Eindrücke seiner Arbeit.

Indes hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Forderungen eine Absage erteilt, in der jetzigen Lage Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. "Wir brauchen eine europäische Lösung und keinen deutschen Alleingang", sagte Söder der "Welt am Sonntag". "Deswegen wäre es falsch, der EU in den Rücken zu fallen."

Deutsche Rechtsaußen-Politiker in Lesbos

Indes sorgt ein deutscher Politiker in Griechenland für Aufsehen: Oliver Kirchner, Fraktionsvorsitzender der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) im Landtag des deutschen Bundeslands Sachsen-Anhalt, und der rechte Blogger Oliver Flesch haben am Samstag mit einem weiteren Mann hätten bei einer antifaschistischen Demonstration in der Inselhauptstadt "agitiert", wie die Inselzeitung "Sto Nisi" am Sonntag berichtete. Daraufhin hätten Demonstranten sie "gejagt". Die Polizei habe eingegriffen. (red, APA, Reuters, 8.3.2020)