Ein ganz besonderes Stück Videospielgeschichte: Die Nintendo Playstation. Foto: Heritage Auctions

Die Welt der Spielekonsolen würde heute wohl komplett anders aussehen, wäre aus dieser Partnerschaft etwas geworden: Bevor Sony selbst mit einer eigenen Konsole auf den Markt kommen sollte, versuchte man sich an einer Partnerschaft mit Nintendo. Der japanische Hersteller verhandelte allerdings parallel auch noch mit Philips und brachte die eigene SNES schlussendlich mit einem CD-Laufwerk aus dessen Fertigung heraus.



Nintendo und Playstation in einem

Einen Beleg dafür, wie weit die Entwicklung damals bereits gediehen war, gibt es in physischer Form: Vor einigen Jahren ist der Sammler Terry Diebold an den einzigen bekannten Prototypen der Nintendo Playstation gekommen – oder wie es in voller Länge heißt: Nintendo Playstation Super NES CD-ROM.. Seitdem hatte er sie immer wieder auf Konferenzen vorgezeigt, nun hat er sie aber zu Geld gemacht.

Im Rahmen einer Versteigerung bei Heritage Auctions wurde die Nintendo Playstation für 360.000 US-Dollar versteigert. Nach Abzug der Gebühren verbleiben dem ursprünglichen Besitzer also noch immer rund 300.000 Dollar. Eine ganze Menge Geld, trotzdem darf bezweifelt werden, dass Diebold mit dem Ergebnis zufrieden ist. Immerhin hat er nach eigenen Angaben erst Ende 2019 ein Angebot eines Interessenten in der Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar ausgeschlagen, dies in der Hoffnung, über eine Auktion mehr Geld hereinzubekommen.

Vorgeschichte

Trotzdem hat Diebold damit ein recht gutes Geschäft gemacht, so soll er den Prototypen bei einer Büroauflösung im Jahr 2009 für 75 US-Dollar erstanden haben – und zwar gemeinsam mit jeder Menge anderem Trödel. Welchen Schatz er da erobert hatte, war ihm aber selbst gar nicht aufgefallen, erst seinem Sohn sei dann 2015 der wahre Wert des Prototypen aufgefallen. (red, 08.03.2020)