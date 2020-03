Ried am Ball. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Amstetten – Die SV Ried hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga ausgebaut. Die Innviertler feierten am Sonntag in der 19. Runde einen 2:1-Auswärtssieg über SKU Amstetten und liegen damit bereits acht Punkte vor dem Tabellenzweiten Austria Klagenfurt, der am Samstag im Heimspiel gegen den FC Dornbirn nur ein 1:1 erreicht hatte.

David Peham brachte die Niederösterreicher in der achten Minute in Führung, die Rieder drehten aber die Partie dank der Treffer von Stefan Nutz (24.) und Ante Bajic (76.). Die Partie war kurz vor Schluss wegen eines Böllerwurfs für einige Minuten unterbrochen. (APA, 8.3.2020)