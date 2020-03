Foto: Proschofsky / STANDARD

Was muss ein Smartphone leisten, damit es 1.400 Euro und mehr wert ist? Dieser Frage gehen wir in unserem Test zu Samsungs Galaxy S20 Ultra nach, und kommen dabei zu einem ernüchternden Urteil. Weitere Highlights: Wir gehen der Frage nach, wie sich das Frauenbild in Games in den vergangenen Jahren verändert hat, und berichten über eine bislang unbekannte Firma, die Standortdaten von Smartphone-Nutzern an Behörden verkauft.

