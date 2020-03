Hauser als beste Österreicherin auf Platz 16 – Eder und Leitner zu unpräzise am Schießstand

Eckhoff bejubelte ihren Sieg. Foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Nove Mesto – Die Norwegerin Tirill Eckhoff hat am Sonntag im Rahmen des Biathlon-Weltcups von Nove Mesto den Massenstart der Damen gewonnen. Die 29-Jährige gewann über die 12,5-km-Distanz 25,3 Sekunden vor der Schwedin Hanna Öberg sowie 32,4 Sek. vor der Deutschen Franziska Preuß. Alle aus diesem Trio verzeichneten einen Fehlschuss. Die Tirolerin Lisa Hauser schoss zweimal daneben, wurde 1:44,8 Min. zurück 16.

Erstmals nahmen drei Österreicherinnen an einem Massenstart-Weltcup der Damen teil. Für Katharina Innerhofer und Christina Rieder lief es aber nicht besonders, sie belegten nach sieben bzw. fünf Fehlschüssen mit großem Rückstand den 27. bzw. den 30. und letzten Platz. Die Konkurrenzen in Tschechien werden wegen der Schutzmaßnahmen in der Coronavirus-Problematik vor leeren Rängen ausgetragen.

J. T. Bö gewinnt bei Herren

Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö hat mit beeindruckender Laufleistung das Massenstartrennen der Herren gewonnen. Der Norweger leistete sich zwar bei den ersten drei der vier Schießeinlagen je einen Fehler, gewann aber dennoch mit 15,1 Sekunden Vorsprung auf den am Schießstand fehlerfrei gebliebenen Franzosen Emilien Jacquelin. Der Deutsche Arnd Peiffer wurde Dritter (+25,0/1).

Die beiden für den Bewerb qualifizierten Österreicher vergaben auf der 15-km-Strecke ihre Chance auf einem Spitzenplatz bereits beim ersten Schießen. Letztlich standen für Simon Eder (+3:00,08/22.) vier und für Felix Leitner (3:16,0/23.) drei Fehlschüsse. Es klappte bei den beiden aber auch in der Loipe nicht nach Wunsch, beim Schießen blieb außer Jacquelin nur noch sein Landsmann Antonin Guigonnat (26.) ohne Makel.

Der Jüngere der Bö-Brüder war noch vor dem ersten Schießen davongestürmt, kurz nach seiner ersten Strafrunde hatte er auch schon wieder die Führung übernommen. Auch nach seinen weiteren Fehlschüssen hatte er rasch wieder den Anschluss an die Spitze gefunden. Seine einzige fehlerfreie Serie ermöglichte ihm schließlich vor wegen der Coronavirus-Problematik erneut leeren Rängen den Sieg.

Im Weltcup rückte Bö fünf Rennen vor Schluss an die zweite Stelle bis auf 43 Punkte an Martin Fourcade heran, nach Berücksichtigung der Streichresultate wäre er sogar schon vor dem im Rennen nur auf Platz 14. klassierten Franzosen (1:32,5/3). Bö hatte im Jänner wegen der Geburt seines Kindes freiwillig etliche Rennen verpasst. (APA, 8.3.2020)

Endergebnis:

1. Tiril Eckhoff (NOR) 34:00,08 Stunden (1 Schießfehler)

2. Hanna Öberg (SWE) 25,3 Sekunden zurück (1)

3. Franzsika Preuß (GER) +32,4 (1)

4. Justine Braisaz (FRA) 41,3 (3)

5. Dorothea Wierer (ITA) 43,2 (3)

6. Monika Hojnisz-Starega (POL) 43,5 (2).

Weiter: 16. Lisa Hauser 1:44,8 (2) – 27. Katharina Innerhofer 3:41,1 (7) – 30. Christina Rieder (alle AUT) 5:24,8 (5

Weltcup-Gesamtstand nach 19 von 24 Bewerben:

1. Wierer 776

2. Eckhoff 707

3. Öberg 705.

Weiter: 17. Hauser 352 – 245 Innerhofer 252 – 46. Rieder 94