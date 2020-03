Eckhoff bejubelte ihren Sieg. Foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Die Norwegerin Tirill Eckhoff hat am Sonntag im Rahmen des Biathlon-Weltcups von Nove Mesto den Massenstart der Damen gewonnen. Die 29-Jährige gewann über die 12,5-km-Distanz 25,3 Sekunden vor der Schwedin Hanna Öberg sowie 32,4 Sek. vor der Deutschen Franziska Preuß. Alle aus diesem Trio verzeichneten einen Fehlschuss. Die Tirolerin Lisa Hauser schoss zweimal daneben, wurde 1:44,8 Min. zurück 16.

Erstmals nahmen drei Österreicherinnen an einem Massenstart-Weltcup der Damen teil. Für Katharina Innerhofer und Christina Rieder lief es aber nicht besonders, sie belegten nach sieben bzw. fünf Fehlschüssen mit großem Rückstand den 27. bzw. den 30. und letzten Platz. Die Konkurrenzen in Tschechien werden wegen der Schutzmaßnahmen in der Coronavirus-Problematik vor leeren Rängen ausgetragen. (APA, 8.3.2020)

Endergebnis:

1. Tiril Eckhoff (NOR) 34:00,08 Stunden (1 Schießfehler)

2. Hanna Öberg (SWE) 25,3 Sekunden zurück (1)

3. Franzsika Preuß (GER) +32,4 (1)

4. Justine Braisaz (FRA) 41,3 (3)

5. Dorothea Wierer (ITA) 43,2 (3)

6. Monika Hojnisz-Starega (POL) 43,5 (2).

Weiter: 16. Lisa Hauser 1:44,8 (2) – 27. Katharina Innerhofer 3:41,1 (7) – 30. Christina Rieder (alle AUT) 5:24,8 (5

Weltcup-Gesamtstand nach 19 von 24 Bewerben:

1. Wierer 776

2. Eckhoff 707

3. Öberg 705.

Weiter: 17. Hauser 352 – 245 Innerhofer 252 – 46. Rieder 94