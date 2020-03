Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Edita Malovčić und Tanzpartner Florian Vana. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Im Schnitt 745.000 Zuschauer verzeichnete der Start der 13. Staffel von "Dancing Stars" am Freitagabend in ORF 1. Damit lag das Format bei einem Marktanteil von 26 Prozent, wie der ORF an Samstag in einer Aussendung mitteilte. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 895.000 Seher bei den Solotänzen der fünf Promi-Damen mit dabei.

Zum Auftakt der Show war noch für keines der aus Profitänzern und Promis gebildeten Paare Endstation. Die beiden ersten Hauptabendtermine dienen dazu, die Paare "besser kennenzulernen", heißt es. Am kommenden Freitag (13. März, 20.15 ORF 1) sind dann die Herren mit ihren Partnerinnen an der Reihe. Die erste Entscheidung folgt am 20. März. (APA, 8.3.2020)