"Selten hat man eine Folge zu sehen bekommen, die so schonungslos wie diese die soziale Misere der BASF-Metropole zeigt. Das Buch von Wolfgang Stauch zoomt in den grössten Stadtteil von Ludwigshafen, in den Westen von Oggersheim und seine Problematik: Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Plattenbauten, jeder Wohnturm für sich ist eine Hochburg des Prekariats", heißt es bei Daniele Muscionico in der "Neuen Zürcher Zeitung".