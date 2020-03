19.40 REPORTAGE

Re: Schweinepest auf dem Vormarsch Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland und Frankreich wird immer wahrscheinlicher. Die tödliche Seuche grassiert vor allem unter Wildschweinen. Doch in Rumänien wütet die Seuche auch unter Hausschweinen. 2600 Ausbrüche sind bekannt; über 570.000 Schweine wurden gekeult. Viele Rumänen sind verzweifelt: Ein Hausschwein ist Tradition und ein wertvoller Besitz. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Die Wahrheit über Bio Fragt man Konsumentinnen und Konsumenten, gewinnt man den Eindruck, dass unter dem Label Bio viel mehr verstanden wird, als es eigentlich gewährleistet. 21.05 Bio zwischen Wahn und Sinn: Ob Bio wirklich besser und gesünder als der Rest ist. 21.55 Doku über die Bio-Illusion. Danach eine Talkrunde über die Gefährlichkeit von Lebensmittelunverträglichkeiten. Bis 23.35, ORF 3

20.15 SCHÖNER KILLER

Der eiskalte Engel (Le samourai, F/I 1967. Jean-Pierre Melville) Alain Delon in der Rolle seines Lebens – als Berufskiller wie ein Vogel im Käfig, der die Doppelmoral seiner Auftraggeber durchschaut, daraufhin sein Handeln ritualisiert und folgerichtig den eigenen Tod inszeniert. Ein Kunststück höchster Reinheit, Abstraktion, Kompromisslosigkeit, existenzialistischer Größe. Bis 21.55, Arte

20.15 ÄRGER MIT DEM NACHBARN

Unterleuten – Das zerrissene Dorf (1) (D 2020, Matti Geschonneck) Das idyllische Gemeinschaftsleben in Unterleuten ist durch den Bau eines Windparks massiv in Gefahr. Recht bald ist in diesem Dreiteiler nach Juli Zehs aufklärerischem Roman klar, dass es mit der Harmonie auf dem Land nicht weit her ist. Bei Matti Geschonneck prallen die Interessen ungebremst aufeinander. Mit Thomas Thieme, Hermann Beyer, Miriam Stein, Rosalie Thomass, Ulrich Noethen, Charly Hübner, Bettina Lamprecht, Bjarne Mädel, Dagmar Manzel. Teil zwei am Mittwoch. Mehr dazu finden Sie hier in der TV-Kritik zu Sendung. Bis 21.50, ZDF

Nach langer Zeit ist Schaller (Charly Hübner) wieder ins Dorf zurückgekehrt. Hier im Bild mit Tochter Miriam (Nina Gummich). Foto: ZDF, Stefan Erhard

21.00 TALK

Hart aber fair: Fluchtziel Europa – Was haben wir aus 2015 eigentlich gelernt? Gäste bei Frank Plasberg: Katrin Göring-Eckardt (B’90/Grüne), Serap Güler (CDU), Florian Schroeder (Kabarettist), Ralf Schuler (Bild) und Liza Pflaum ("Seebrücke"). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert die Themen: Flüchtlinge zwischen den Fronten. / Leere Flüchtlingsquartiere. / Essen im Job. / Proschat Madani im Porträt. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: Neustart im Künstlerhaus. / Die erotischen Leidenschaften des Raffaelo Sanzio – eine Würdigung zum 500. Todestag. / Kunsthalle Wien auf neuen Wegen. / Kulturdoku Das Künstlerhaus: Zur Eröffnung begleitete Tristan Zahornicky die Umbauarbeiten. Bis 0.00, ORF 2