Die Lillehammer-Quali findet dafür erst am Dienstag statt

Die Skispringer stürzen sich erst wieder am Montag von der Schanze. Foto: REUTERS/NTB SCANPIX

Oslo – Das Herren-Weltcup-Skispringen auf dem Holmenkollen in Oslo ist am Sonntag nach stundenlangen Verschiebungen abgesagt worden. Wegen anhaltendem Wind, Regen und auch wegen Wasser im Auslauf, das nicht rechtzeitig entfernt werden konnte, wurde die Konkurrenz nach zweieinhalb Stunden Zuwarten gestrichen. Der Bewerb wird am Montag (17.15 Uhr/live ORF 1) stattfinden.

Die Herren-Qualifikation in Lillehammer, die ursprünglich schon Montag hätte ausgetragen werden sollen, geht nun am Dienstag um 15.45 Uhr noch vor dem Bewerb in Szene. Das ist insofern auch wichtig, weil ja auch die Qualifikationssprünge zur lukrativen "Raw Air" zählen.



Auch Damen-Bewerb abgesagt

Nach einem weiteren Zuwarten bis 18.30 Uhr ist auch der Damen-Skisprungbewerb auf dem Holmenkollen abgesagt worden. Ob bei den Damen das gleiche Prozedere wie bei den Herren angewandt wird, war vorerst noch nicht entschieden. (APA, 8.3.2020)