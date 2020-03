Zahl der Erkrankten steigt weiter, Tirol startet mit Fieberkontrollen an Grenze zu Italien

Die meisten Erkrankungen gibt es derzeit in Wien und in Niederösterreich. Foto: APA/Punz

Das Wichtigste in Kürze

105 bestätigte Fälle in Österreich

Tirol führt am Dienstag Fieberkontrollen an der Grenze zu Italien ein. Wann Kärnten damit starten wird, ist noch nicht klar.

Eine Mitarbeiterin eines steirischen Krankenhauses ist infiziert. Alle Patienten und Kollegen, mit denen sie Kontakt hatte, wurden unter häusliche Quarantäne gestellt.





Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich steigt weiter an. Derzeit gibt es 105 bestätigte Fälle, die genaue Zahl wird im Laufe des Vormittags vom Gesundheitsministerium aktualisiert. Die meisten Erkrankungen gibt es in Wien und Niederösterreich.

Tirol startet am Dienstag mit Fieberkontrollen an der Grenze zu Italien. Wann Kärnten diese Maßnahmen umsetzen wird, ist noch nicht klar.

Eine Mitarbeiterin des Landeskrankenhauses Hartberg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie hatte Kontakt zu 23 Patienten, darunter zwölf Personen, die weiterhin stationär im LKH Hartberg versorgt würden. Elf Personen seien in häuslicher Absonderung. 34 Mitarbeiter, mit denen die Frau Kontakt hatte, müssen zwei Wochen lang in häuslicher Quarantäne verbringen.

Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien hat unterdessen beschlossen, Kräfte zu bündeln, Gesundenuntersuchungen zu reduzieren und Urlaube auf ein "unumgängliches Maß zu beschränken".

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntag mögliche weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus angedeutet. Als Ziel nannte er die Ausbreitung der neuen Krankheit bis nach Ende der aktuellen Grippewelle zu verzögern. Welche Maßnahmen kommen könnten, sagte er nicht. Im Raum stehen die vorübergehende Schließung von Schulen und Kindergärten sowie die Einschränkung von Großveranstaltungen.

ORF

Wirtschaftliche Auswirkungen erwartet Kurz durch die Ausbreitung des Virus jedenfalls. "Ganz hart wird es Italien treffen", so der Bundeskanzler, "aber auch an Österreich wird das nicht spurlos vorübergehen". (APA, red, 9.3.2020)