Wien – Die Coronavirus-Krise und ein beginnender Ölpreis-Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Russland lösen Panikverkäufe an den Börsen aus. Der österreichische Börsenindex ATX stürzte am Montagmorgen kurzfristig um neun Prozent ab. Mit Stand 10 Uhr beträgt das Minus knapp sechs Prozent. Der deutsche Dax lag ebenfalls sechs Prozent im Minus.

Der Ölpreis ist am Montag mit minus 30 Prozent so stark gefallen wie seit dem Zweiten Golfkrieg 1991 nicht mehr. Der größte Ölexporteur der Welt, Saudi-Arabien, hat begonnen, seine Preise massiv zu senken, und angekündigt, gleichzeitig die Produktion stark zu steigern. Damit geht das Land in offenen Konflikt mit anderen wichtigen Ölproduzenten wie Russland, mit denen es sich bisher über Preise absprach.

Auch Japans Börse fällt

Der japanische Aktienindex Nikkei brach am Montag um mehr als 1.000 Punkte ein und liegt damit erstmals seit über einem Jahr unter der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Punkten. Die Börse schloss mit einem Minus von 5,1 Prozent. Der Londoner Index FTSE 100 startete am Montag mit einem Minus von sieben Prozent, dem stärksten Einbruch an einem Tag seit der Finanzkrise 2008.



Die Angst vor einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage durch das Coronavirus spitzt sich damit weiter zu. Warum gerade jetzt? "Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass im zweiten und dritten Quartal eine Rezession kommt, hat deutlich zugenommen", sagt Peter Brezinschek, Raiffeisen-Chefanalyst, zum STANDARD. Die bisherigen Schätzungen für Umsatz und Gewinne von Unternehmen könne man vergessen.

Gleichzeitig warnt Brezinschek davor, den Sturz überzuinterpretieren. Denn seit Anfang des Vorjahrs seien viele Aktien noch immer stark im Plus: "Wir erleben seit elf Jahren einen Börsenaufschwung." Aufgrund der sinkenden Erwartungen infolge der Corona-Krise hätten jetzt wohl einige an der Börse gemeint, dass die Entwicklung ein bisschen zu gut gewesen sei.

Analysten erwarten, dass der Ölpreis noch weiter fallen könnte. So wie es derzeit aussieht, kommt ein starkes Plus beim Angebot an Öl mit einer aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen Lage sinkenden Nachfrage zusammen. Mittelfristig könnte das der etwas trägen Weltwirtschaft wieder helfen: Wenn Haushalte weniger fürs Tanken ausgeben, bleibt mehr für andere Einkäufe im Börsel.

Die Ölsorte Brent ist um 31,5 Prozent auf 31,02 Dollar je Barrel gesunken. Zuletzt ist der Preis im Jänner 1991 zu Beginn des Zweiten Golfkriegs derart drastisch gefallen. Das gilt auch für US-Leichtöl, das sich zunächst um etwa 27,5 Prozent auf 30 Dollar je Fass verbilligte. Experten sagen einen Wochen oder Monate dauernden Konflikt voraus. "Saudi-Arabien und Russland sind in einen Ölpreiskrieg eingetreten, der begrenzt und taktisch sein dürfte", schrieb die Eurasia Group in einer Analyse.



Am Freitag waren die Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse gescheitert. Der saudiarabische Ölkonzern Saudi Aramco kündigte darauf hin an, den offiziellen Verkaufspreis für alle Ölsorten und alle Abnehmer zu senken. So sollten sich Lieferungen nach Nordwesteuropa um acht Dollar je Barrel verbilligen. Das Königreich – der weltgrößte Ölexporteur – will zudem seine Förderung hochfahren, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag von zwei Insidern erfuhr. (APA, Reuters, red, 9.3.2020)