Michael Ludwig hat bereits Wahlzuckerln verteilt. Foto: APA

Für gewöhnlich ist die Klubklausur der SPÖ Wien jener Termin, an dem die Partei ihre Wahlzuckerln verteilt. 2015, als Wien das letzte Mal gewählt hat, hieß es damals noch im burgenländischen Rust: Wien baut wieder Gemeindebauten. Und: Gebührenstopp – nicht für immer, aber für die Jahre 2015 und 2016. Im Jahr zuvor, 2014, wurde der Bau der neuen Linie U5 verkündet, 2011 wurde das Wiener Spitalskonzept vorgestellt.

Um 10 Uhr geht es los.

Nachdem der Partei-Event 2016 von Rust nach Wien-Floridsdorf verlegt worden war, kehrte die SPÖ vergangenes Jahr unter ihrem neuem Chef, Bürgermeister Michael Ludwig, zurück ins Burgenland. Auch heuer treffen sich die Genossen wieder in Frauenkirchen, in der St.-Martins-Therme. Doch eine Frage drängt sich auf: Was soll heuer noch angekündigt werden?

Wahlzuckerln schon im Februar verteilt

Denn schon im Februar hielt Ludwig eine Rede, mit der er den SPÖ-Wahlkampf offiziell eröffnete. Darin kündigte Ludwig etwa Gratis-Ganztagsschulen an: Schon ab kommendem Herbst sollen 63 verschränkte Ganztagsschulen in der Stadt beitragsfrei werden.

Ausgedehnt soll der Wien-Bonus werden, was etwa Lebensmittelproduzenten der Stadt zugutekommen soll. Rund 14 Prozent der Fläche Wiens werden landwirtschaftlich genutzt. Für die Jungen sprach der SPÖ-Chef eine Lehrstellengarantie aus.

Aber auch in puncto Gesundheit hatte Ludwig einiges zu vergeben: 36 neue Primärversorgungszentren, 16 neue Medizinzentren und eine Pflegegarantie für alle, die Pflege brauchen.

Eine Ankündigung ist schon in die Tat umgesetzt worden: das "Einsatzteam" für Wien. Diese Gruppe rückt für Sofortmaßnahmen aus und arbeitet das ab, was die Wiener über die "Sag’s Wien"-App melden.

Wien wählt

Unter dem Motto "Zusammen sind wir erfolgreicher" startet die Wiener SPÖ am Montag um zehn Uhr in ihre Klubtagung. Nach der Eröffnung mit Klubchef Josef Taucher und dem Bürgermeister von Frauenkirchen, Josef Ziniel, steht die Rede von Ludwig unter demselben Motto wie die Klubtagung an. Am Nachmittag werden die Stadträte und Stadträtinnen ihre Themen vorstellen. (ook, 9.3.2020)