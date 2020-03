Tommy Hawk, das Maskottchen der Chicago Blackhawks, in Angriffsposition.



Wien – Die St. Louis Blues haben ihre Tabellenführung in der Western Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL souverän verteidigt. Der Stanley-Cup-Sieger feierte am Sonntag mit einem 2:0 bei den Chicago Blackhawks den neunten Sieg in den jüngsten zehn Spielen und liegt weiter zwei Punkte vor Colorado Avalanche (4:3 in San Jose).

In der Eastern Conference schwächeln die Pittsburgh Penguins. Die Mannschaft um Sidney Crosby kassierte gegen die Carolina Hurricanes eine 2:6-Heimpleite und hat nach der achten Niederlage in den vergangenen zehn Partien nur noch fünf Punkte Vorsprung auf die Nicht-Play-off-Ränge. "Wir müssen sicherstellen, dass wir die richtige Einstellung aufs Eis bringe, damit wir uns selbst da herausarbeiten können", erklärte Trainer Mike Sullivan. (APA; 9.3.2020)



NHL-Ergebnisse von Sonntag:

Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes 2:6

Detroit Red Wings – Tampa Bay Lightning 5:4 n.P.

Calgary Flames – Vegas Golden Knights 3:5

Chicago Blackhawks – St. Louis Blues 0:2

Anaheim Ducks – Minnesota Wild 4:5 n.V.

Vancouver Canucks – Columbus Blue Jackets 1:2

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 3:4