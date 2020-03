Texturen-Paket lässt Landschaft und Vegetation in neuem Look erstrahlen

So eine schöne Vegetation und Landschaft hat es selten in Games gegeben. Modder "ciathyza" hat im Rahmen seines Projekts namens Tamrielic Textures die Spielwelt von Sykrim im neuen Glanz erstrahlen lassen. Das kostenlos erhältliche Texturen-Paket verschönert Berge, Klippen, Felsvorsprünge, Wege und Straßen. Screenshots und Videos zeigen den beachtlichen Unterschied auf.

Ambitionierte Pläne

Je nach Rechenpower kann man bis zu 4K-Texturauflösungen auswählen. Der Modder selbst sagt, dass man eine Grafikkarte mit mindestens sechs Gigabyte VRAM für eine flüssige Performance nutzen sollte. Nun will "ciathyza" auch weitere Bereiche des RPGs in Angriff nehmen: So sollen Städte, Dörfer, Höhlen und Dungeons verschönert werden – auf einer Roadmap werden die Pläne aufgezeigt. (red, 9.3.2020)