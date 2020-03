HBO startet sechsteilige Miniserie "The Undoing" am 10. Mai, veröffentlicht Trailer, In Nebenrollen spielen Donald Sutherland, Sofie Gråbøl

Die Dinge sind nicht, was sie scheinen: In "The Undoing" tun sich für Nicole Kidman und Hugh Grant Abgründe auf. Donald Sutherland versucht sie zu klären. Foto: HBO

HBO schickt eine weitere Serie von "Big Little Lies"-Macher David E. Kelley ins Rennen. Am 10. Mai startet die Miniserie "The Undoing" mit Nicole Kidman und Hugh Grant in den Hauptrollen. Den Trailer dazu hat HBO ebenfalls heute veröffentlicht.

Die sechsteilige Serie basiert auf Jean Hanff Korelitz' Buch "You Should Have Known". Im Mittelpunkt der Geschichte steht Grace Sachs (Kidman), eine erfolgreiche Therapeutin, die scheinbar alles hat: einen hingebungsvollen Ehemann (Grant) und einen jungen Sohn (Noah Jupe), der eine Elite-Privatschule in New York City besucht. Über Nacht ändert sich das schlagartig, vor Sachs öffnet sich ein Abgrund: ein gewaltsamer Tod, ein vermisster Ehemann und an der Stelle eines Mannes, den Grace zu kennen glaubte, nur eine Kette von schrecklichen Enthüllungen. Grace ist gezwungen, ihr bisheriges Leben aufzugeben und ein anderes für ihr Kind und sich selbst zu schaffen.

Die Regie übernahm die Emmy-, Oscar- und Golden Globe-Preisträgerin Susanne Bier. In weiteren Rollen spielen Donald Sutherland, Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis als Elena Alves, Lily Rabe, Noma Dumezweni und Sofie Gråbøl. (red, 9.3.2020)