ARK: Survival Evolved ist rund drei Jahre nach Release wieder Topseller bei Steam. Die Spielerzahlen sind dementsprechend angezogen – aktuell hält das Game bei rund 90.000 Usern und ist somit auf dem sechsten Platz der meistgespielten Titel auf der Valve-Plattform. Der plötzliche Zulauf ist auf das DLC "Genesis" zurückzuführen. Interessanterweise fällt der Tenor rund um die Erweiterung nicht allzu positiv aus. Trotzdem erzielt das Spiel von Studio Wildcard täglich neue Rekordzahlen an Spielern.

"Genesis"-Erweiterung wird zerpflückt

In den Rezensionen zu der Genesis-Erweiterung beschweren sich etliche User über das DLC. So sollen die neuen Inhalte trotz Verspätung absolut unausgereift ausfallen. Auch das Mapdesign und neuintegrierte Mechanismen werden scharf kritisiert. Beschwerden gibt es zudem zur Übersetzung des Spiels, die laut einem Nutzer "grottenschlecht" ausfallen soll. In den positiven Kritiken ist die Rede davon, dass sich Wildcard immerhin etwas traut und das Spiel umgekrempelt hat.

Worum es bei dem Spiel geht

Bei ARK geht es darum, in einer Welt voller Dinosaurier zu überleben. Das Game startete 2015 als Early-Access und hat seither eine treue Fangemeinde angesammelt. Zwei Jahre später wurde die finale Version des Spiels für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Eine VR-Umsetzung gibt es ebenso, die bei der Nutzung von der Spieleschmiede sogar empfohlen wird. Abseits der Jagd nach Dinosauriern kann man sich auch Scharmützeln mit anderen Spielern hingeben und sich als Architekt betätigen.

Spiel aktuell stark vergünstigt

Ein Mitgrund für den Ansturm dürfte auch die regelmäßigen Vergünstigungen des Games sein. Aktuell gibt es das Basisspiel etwa für elf Euro – die Aktion läuft noch bis zum heutigen Abend. ARK hat auch eine recht große Modding-Community aufgebaut. Diese sorgt auch für ein weiteres DLC, das im Sommer 2020 offiziell als Inhalt zum Spiel erscheint. Im Rahmen von Die Crystal Isles kommen eine neue Map mit Fantasie-Elementen, 21 neue Kreaturen und vier Bossgegner. (red, 9.3.2020)