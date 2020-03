Ein Blick auf die Website. Foto: Donottouchyourface

In Zeiten des Coronavirus gehört er zu den häufigsten Hygienetipps: Ja nicht ins Gesicht greifen. Denn das Virus dringt über Augen, Nase und Mund in den Körper ein. Wer in den letzten Wochen jedoch sein eigenes Verhalten beobachtet hat, wird draufgekommen sein, dass dieser Rat gar nicht so leicht zu befolgen ist. Zu oft greift man sich unbewusst ins Gesicht. Eine Website hat dieser schlechten Angewohnheit nun den Kampf angesagt. "Donottouchyourface.com" warnt PC-Nutzer, wenn sie sich ins Gesicht greifen. Man sieht eine rote "No"-Warnung auf dem Bildschirm oder erhält eine Benachrichtigung über das Fehlverhalten, wenn andere Tabs geöffnet sind.

Die Website ist nur auf klassischen Computern funktionsfähig, also nicht auf Smartphones. Dafür muss man ihr erlauben, auf die eigene Webcam zugreifen zu dürfen. Die eigentliche Aufgabe übernimmt dann ein Algorithmus. Mittels Maschinenlernens kann er unterscheiden, ob sich die Person vor dem Bildschirm ins Gesicht greift oder nicht. Hinter der Idee stecken die drei Kreativgeister Mike Bodge, Brian Moore und Isaac Blankensmith. Sie betonen, dass die Daten nur lokal auf dem eigenen Computer des Nutzers gespeichert und nicht weitergeleitet werden. (red, 11.3.2020)