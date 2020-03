A1 bewirbt in einer neuen Kampagne sein Fernsehangebot A1 Xplore. Foto: A1

A1 bewirbt in einer neuen Kampagne sein Fernsehangebot A1 Xplore und nützt dabei unter anderem das populäre Comeback Patrick Stewarts in "Star Trek: Picard": "Wenn der Blick aus dem Wohnzimmer einen ins Star Trek-Universum zieht, das Fußballfieber einen aus heiterem Himmel packt oder der Hollywood-Spaß für Groß und Klein quasi auf der Straße liegt – dann ist A1 Xplore TV nicht weit", lautet die Botschaft.

Der Spot. A1

Regie führte Marco Kalantari. Gemeinsam mit Jo Molitoris, der kürzlich für seine Kameraarbeit im Film Nevrland mit dem Österreichischen Filmpreis geehrt wurde, entstand der Spot an mehreren Locations in ganz Wien. Die Musik zum Spot "The Best" kommt von Awolnation.



Credits:

Kunde: A1, Natalie Neumüller, Marco Harfmann, Matthias Simperl

Kreativagentur: GGK MullenLowe

Konzeption & Kreation: Dieter Pivrnec, Gerd Turetschek, Marcus Hartmann,

Robert Umgeher, Diana Haidin, Christoph Nemeth, Lisa Pöttschacher

Beratung: Michael Kapfer, Johanna Knaus, Constantin Martinuzzi

Filmproduktion: Das R&

Regie: Marco Kalantari

Postproduktion: Basis KG

(red, 9.3.2020)