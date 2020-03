Jerusalem -Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Verschiebung seines Prozesses beantragt. In einem Brief vom Montag an das zuständige Gericht in Jerusalem, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, argumentieren Netanyahus Anwälte, sie hätten "noch nicht alle Dokumente im Zusammenhang mit den Ermittlungen" erhalten.

Will seinen Korruptionsprozess verschieben: Benjamin Netanyahu. Foto: APA/AFP/POOL/ODED BALILTY

Sie forderten eine Verschiebung des für den 17. März angesetzten Prozessbeginns um 45 Tage. Netanyahu steht wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue unter Anklage. Er streitet alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft ab.

Aus der Parlamentswahl vor einer Woche war Netanyahus rechtsgerichtete Likud-Partei als stärkste Kraft hervorgegangen. Erwartet wurde deshalb, dass Netanyahu mit der Regierungsbildung beauftragt wird, während er sich vor Gericht wegen Korruption verantworten muss.

Gemäß israelischem Recht kann auch ein unter Anklage stehender Regierungschef im Amt bleiben; zurücktreten muss er erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung. Oppositionelle Abgeordnete in der Knesset ziehen in Erwägung, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der es angeklagten Politikern verbieten würde, eine Regierung zu bilden. (APA/AFP, 9.3.2020)