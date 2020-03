"Warzone" heißt der Battle-Royale-Modus von "COD:MW". Die Veröffentlichung dürfte unmittelbar bevorstehen. Foto: "Call of Duty: Modern Warfare"

Warzone heißt der Battle-Royale-Modus von COD: Modern Warfare, der in Bälde kostenlos erscheint. Dies geht aus Videos hervor, die offenbar zu früh veröffentlicht wurden. Manche Youtuber konnten offenbar vorab einen Blick auf das Spiel werfen, auf zwei Kanälen wurden die Eindrücke zu früh geteilt. Im Netz wurden die beiden Videos bereits intensiv auseinandergenommen und alle Details herausgearbeitet.

Kostenlos und Cross-Plattform

Warzone ist demnach auch spielbar, wenn man nicht COD: Modern Warfare gekauft hat. Erscheinen wird der Battle-Royale-Modus für PC und Konsolen – beide Plattformen sollen miteinander spielen können. Die Spielkarte soll riesig ausfallen und die bisherige Konkurrenz bei weitem übertreffen. 150 Nutzer sollen in einer Partie teilnehmen können, später sollen es gar 200 werden.

WorldRetroGame

Man startet mit einer Pistole

Im Gegensatz zu anderen Vertretern des Battle-Royale-Genres startet man bei Warzone mit einer Pistole. Gas verkleinert nach und nach das Spielfeld, sodass Spieler gezwungenermaßen aufeinandertreffen. Tote Teamkameraden lassen sich bei eigenen Stationen wiederbeleben. Stirbt man zu Beginn, kann man sich in einem eigenen Straflager einem finalen Kampf hingeben. Geht man siegreich hervor, hat man doch noch eine Chance.

Gegner mit Steinen bewerfen

Tote Spieler sollen an dem Geschehen noch teilnehmen können. So soll es möglich sein, seine Kameraden zu warnen oder sogar Sterne auf diese zu werfen und so zu betäuben. Um sich auf der Karte fortzubewegen, gibt es unter anderem schwere Trucks und Hubschrauber. An besagten Stationen, wo man seine Kameraden wiederbeleben kann, sind auch Boni nach einem Killstreak erhältlich.

Offizielle Ankündigung steht bevor

Ein weiterer Modus namens "Plunder" soll laut dem YouTuber ebenso in Arbeit sein. Bei dem Battle-Royale-Modus selbst, kann man alleine, zu zweit oder zu dritt spielen. Vierer-Squads fehlen offenbar. Wann Warzone nun offiziell wird, ist offen. Abzusehen ist auch, wie das Spiel in dem mittlerweile gesättigten Genre ankommt. (red, 9.3.2020)