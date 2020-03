Es waren noch Schwarzblechzeiten. Also jene Tage, als die Kennzeichen noch schwarz waren. Der Taunus hatte ein ST-Kennzeichen – und damit in Wien nichts verloren. Das wurde schnell klar, als der Polizist uns aufhielt und mit den Worten begrüßte: "Ah, Sterzbauern in der Großstadt." Das Gespräch hat sich danach nicht mehr verbessert. Eher im Gegenteil.

Ein großer SUV mit Wiener Kennzeichen stößt auf dem Land nicht immer unbedingt auf Begeisterung. Foto: Guido Gluschitsch

Städter bekommen das auf dem Land aber oft genau so zurückbezahlt, etwa wenn ein W vorn und hinten am Auto prangt. Die Trafikantin im burgenländischen Hornstein fliegt mich an, dass ich woanders parken solle, weil sie die – wohlgemerkt öffentlichen – Parkplätze für ihre Kunden brauche. Auf die Antwort, dass ich grad aus ihrer Trafik komme, meinte sie nur trocken, auf das Kennzeichen des Testwagens zeigend: "Nix anders als a blede Antwort hab ich mir von so einem erwartet." Unnötig zu sagen, dass ich im selben Ort wohne.

EU-Kennzeichen sind in Wien nicht so beliebt und werden gerne als Ausgangspunkt für Burgenländer-Witze verwendet. Foto: Wolf-Dieter Grabner

Das erste Mal war ich mit einem Aston Martin in Hornstein. Mit englischen Tafeln. Weil wir ein bisserl zu früh dran waren, kehrten wir noch bei einem Tschecherl – nein, wir sagen nicht Tschocherl – ein. Auch wenn ich auf Deutsch bestellt und gesprochen habe, wurde mit mir nur Englisch geredet. Vielleicht weil mein Deutsch dann doch nicht so gut ist und man zeigen wollte, wie zuvorkommend man in der Gegend ist.

Meist ist es aber nicht gut, wenn man von woanders herkommt. Mit einem MD-Kennzeichen ist man in Wien nicht immer gern gesehen, das steirische Pedant dazu, GU, muss gar für die Beschimpfung "Graz Untauglich" herhalten. Deutschlandsberger mit ihrem DL-Kennzeichen werden in Leibnitz als Disneyländer belächelt, die Leibnitzer mit dem LB-Kennzeichen in Deutschlandsberg als Laibacher abgetan. Das schönste Kennzeichen der Welt ist aber in beiden steirischen Bezirken angeblich das M. Das war schon zu Schwarzblechzeiten so.

So ein Salzburger Kennzeichen ist in Wien kein Problem. Wie das rund um Salzburg ausschaut, wissen wir aber nicht. Foto: Guido Gluschitsch

Hatten Sie schon einmal Probleme, weil man von Ihrem Kennzeichen fälschlicherweise auf Ihre Persönlichkeit schloss? Gibt es Kennzeichen, bei denen Sie gleich unrund werden, wenn Sie diese sehen? Wie ging es Ihnen im Ausland mit einem österreichischen Kennzeichen? Hat man dort ähnlich Vorbehalte? (Guido Gluschitsch, 12.3.2020)