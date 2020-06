Trockene Angelegenheit

Wo kein Wasser, da kein Verderb. Das Prinzip der Haltbarmachung durch Wasserentzug ist so alt wie einfach. Marillen, Tomaten, Weintrauben bis hin zum Fisch oder Oktopus einfach in die Sonne hängen oder legen und warten. Warten, bis die letzte Wasserverbindung verdampft ist. Dann steht dem längeren Leben dieser Produkte nichts mehr im Wege.

Außerdem konserviert der natürliche in Obst enthaltene Zucker. Das Aroma geht nach einiger Zeit verloren, aber bis es so weit ist, ist längst schon der nächste Sommer ins Land gezogen, und die Vorratskammern können wieder neu aufgefüllt werden. Früher eignete sich nicht jede Art von Produkt zum Trocknen. Aber sehr viele: Schon seit Jahrhunderten wird vom Steinpilz bis zum Apfel, vieles getrocknet.

Warten, bis das Wasser weg ist: Fische, die in Südkorea zum Trocknen aufgehängt sind.. Foto: EPA Fotograf: YONHAP

In der jüngeren Lebensmittelgeschichte ist es gelungen, durch Gefriertrocknen so gut wie alles haltbar zu machen. Dabei wird von der Milch bis zum Ei vorab alles eingefroren und dann unter Hochdruck getrocknet. Wieder reaktivieren kann man das Lebensmittel schlicht durch Wasserzugabe. Nicht romantisch, auch nicht immer eine kulinarische Offenbarung, aber es funktioniert.

Süß-saure Beständigkeit

In Zeiten von Pantry-Porn, dem Trend, unsere Speisekammern instagrammable aufzuräumen und nach Farben zu sortieren, ist eingelegtes Obst und Gemüse rein optisch ein Bringer. Früher war der Ansporn freilich ein anderer. Es galt, Äpfel, Birnen, Paprika, Gurken, Karotten, sprich alles, was ging, für die kalte Jahreszeit haltbar zu machen, um so die Kraut- und Rübenzeit wenigstens ab und zu mit etwas Farbe aus dem Glas zu pimpen.

Was das Obst betrifft, agiert der Zucker als Haltbarmacher. Das gilt auch für Marmeladen, die einen Mindestgehalt an Zucker enthalten müssen, um nicht zu verderben. Honig für sich allein ist gleich ewig haltbar. Vorausgesetzt, es gelangen keine Verunreinigungen hinein.

Eingelegtes Gemüse in einem Geschäft in Nablus. Foto: EPA Fotograf: ALAA BADARNEH

Im pikanten Milieu zeichnen Essig, Alkohol, Öl oder Salzwasser für die Haltbarkeit verantwortlich. Die zweite unabdingliche Komponente ist das Vakuum. Nach dem Füllen in Gläser werden diese mit Hitze behandelt, um sämtliche Luft aus dem Inneren zu entziehen. Dank des Vakuums kann Eingelegtes im Winter dann auch mit gutem Gewissen genossen werden.

Schall und Rauch

Räuchern ist in unseren Breitengraden eine der ältesten und häufigsten Methoden der Haltbarmachung von Fisch und Fleisch. Vor einigen Hundert Jahren zählte Räuchern in den eigenen vier Wänden noch zum Alltag. Würste und Co hingen entweder am Dachboden, in den der Rauch aus der Küche geleitet wurde, oder in der eigens eingerichteten Räucherkammer in sicherer Entfernung zum Boden und somit zu hungrigen Tieren.

Der Rauch durchdrang die Wurst- und Fleischwaren, der Flüssigkeitsanteil verringerte sich. Das ist das erste Prinzip, nach dem Räuchern haltbar macht: Es reduziert die Flüssigkeit in den Lebensmitteln. Weiters tötet der Rauch Bakterien ab, die den Verderb von Fleisch-, Fisch- und Wurstwaren vorantreiben.

Foto: Getty Images/iStockphoto

Die wichtigste Unterscheidung beim Räuchern ist die zwischen Warm- und Kalträuchern. Ersteres erfolgt bei einer Temperatur von 50 bis 85 Grad Celsius. Kalt geräuchert wird zwischen 15 und 25 Grad Celsius, und das meistens über speziellen Hölzern. Auf diese Art werden zum Beispiel auch Rohschinken oder Würste haltbar gemacht.

Das ewige Eis

Ein weiteres Mal dreht sich alles ums Wasser, das Produkte daran hindert, ihr Leben zu verlängern. Im Fall des Tiefkühlens wird Wasser zu Eis, und solange es in dieser Form bleibt, bleibt das jeweilige Produkt auch frisch. Den Aggregatzustand von Wasser zu ändern macht es nicht nur möglich, Fisch und andere Lebensmittel auch nach Monaten noch zu essen. Seit jeher kühlten die Menschen Verderbliches mit Eisblöcken, Schnee oder in kalten Gewässern.

Heutzutage sind Kühlschränke und Tiefkühlgeräte in beinahe jedem Haushalt zu finden. Verantwortlich dafür sind die Erkenntnisse von Carl von der Linde, Ende des 19. Jahrhunderts. 1929 wurde schließlich der erste Kühlschrank für Endverbraucher in den USA produziert.

Foto: Istock/Getty images

Die Geschichte der modernen Tiefkühltruhe beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Wissenschafter Clarence Birdseye, beobachtete die Inuit dabei, wie sie Fisch unter Eis tiefkühlten, und ließ sich von diesem Prinzip inspirieren. Birdseye gilt als einer der Begründer der Tiefkühlkost. Heute stoppt eine Vielzahl an Menschen jegliche Art von chemischen und biologischen Prozessen durch Abkühlen von Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch auf minus 18 Grad Celsius.

Ein Prost auf die Mikroorganismen

Fermentieren liegt im Trend und ist dabei beinahe so alt wie die Menschheit selbst. Bereits die alten Römer praktizierten diese Art der Haltbarmachung durch Mikroorganismen. Sie fermentierten Fisch, aus dem sie Garum, eine kräftige Würzsauce, gewannen. Für den heutigen Gaumen ist die ursprüngliche Rezeptur von Garum wahrscheinlich zu eigen.

Anders verhält es sich mit den fermentierten Erbstücken aus klerikalen Kellern: Bier und Wein. Erst die alkoholische Gärung macht sie haltbar. Das Treiben der Hefen, die durch ihr Tun Zucker in Alkohol und Kohlensäure umwandeln, verwandelt Traubensaft in Wein und das Gebräu aus Hopfen und Malz in Bier.

Das Treiben der Hefen verwandelt Traubensaft zu Wein. Foto: afp/ NICOLAS TUCAT

Eine andere Art der Fermentation ist die Milchsäuregärung. Ohne Milchsäurebakterien würde es keinen Käse geben, die Gurkerln wären nicht sauer, ebenso wie das Sauerkraut oder Kimchi, ein traditionelles Gericht aus Korea. In seinem Grundrezept beruht Kimchi auf Chinakohl, der durch die Fermentation seinen charakteristischen Geschmack erhält.

Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle Brot. Insbesondere das Sauerteigbrot. Dieses wäre ohne die für die Fermentation verantwortlichen Mikroorganismen nicht mehr als ein flacher, fader Fladen.

Salz auf See

Kräftiges Salzen hat nicht erst seit "Salt Bae", dem Koch und Instagram-Star, Kultstatus. Niemand salzt derart theatralisch wie der Mann mit dem weißen, anliegenden Shirt und der Sonnenbrille. Kulturgüter hat Salz als Konservierungsmethode aber schon Jahrhunderte vor ihm geschaffen. Eines der bekanntesten Beispiele ist der italienische Prosciutto.

Salz tötet Mikroorganismen – auch bei der Proscuittoherstellung. Foto: REUTERS /YARA NARDI

Ziel ist es, genauso wie bei vielen anderen Haltbarkeitsmethoden auch, dem Fleisch Flüssigkeit zu entziehen – beziehungsweise den Mikroorganismen im Fleisch und diese somit abzutöten.

Für sich allein ist Salz übrigens eines der wenigen Lebensmittel, das niemals verdirbt. In diese Riege reihen sich nur wenige Produkte wie Honig, Zucker, Reis, Maisstärke und Schnaps ein.

Durch Salzlake konserviert und unabdingliche Spezialität marokkanischer Küche sind Salzzitronen. Kommen beim Fleisch zusätzlich zum Salz Stoffe wie Nitrit und Nitrat zum Einsatz, so spricht man vom Pökeln. Die Technik dient der Haltbarmachung sowie dem Farberhalt des Fleisches.

Gepökeltes Fleisch war im Mittelalter auf Seereisen Bestandteil des Proviants. Wie man Fleisch mit Salz haltbar macht, beschrieb schon Apicius in seinem Buch De re coquinaria im ersten Jahrhundert vor Christus. (Nina Wessely, RONDO, 1.6.2020)