Sea-Salt mit Thymian aus der Türkei Foto: Lukas Friesenbichler

Özlem Bulut betreibt einen sehr kleinen und feinen Shop in Wien-Wieden. Ein Fund aus ihrer geschätzt zehn Quadratmeter umfassenden Schatzkiste ist Sea-Salt mit Thymian.

Das Salz kommt aus dem Meer in der Nähe von Izmir in der Türkei. Der Thymian ist aus derselben Region. Özlem agiert bei all ihren Produkten als Direktimporteurin. So bringt sie die Produkte vom Salz bis zum Olivenöl aus ihrer Heimat ohne Umwege direkt nach Wien. (Nina Wessely, RONDO, 12.6.2020)