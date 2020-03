Eines der beiden Messinstrumente zeigte einen 74,5 Grad steilen Steigflug an

Ermittler an der Absturzstelle bei Bsihoftu. Foto: AP/Mulugeta Ayene

Addis Abeba – Rund ein Jahr nach dem Absturz einer äthiopischen Boeing 737 Max bestätigen die dortigen Unfalluntersucher in einem Zwischenbericht Systemmängel an Bord der Unglücksmaschine. Einer der beiden Anstellwinkel-Sensoren der Maschine habe um 59 Grad fehlerhafte Werte gemeldet und angezeigt, dass sich das Flugzeug in einem 74,5 Grad steilen Steigflug befinde.

Kritik an Pilotenschulung

Zudem sei die vom Hersteller angebotene Pilotenschulung für den Umstieg von einer Boeing 737NG auf das komplexere Muster Boeing 737 Max nicht adäquat, hieß es in dem am Montag.

Bereits zuvor hatten Untersuchungsberichte aufgezeigt, dass eine fehlerhafte Steuerungsautomatik die Flugzeuge Richtung Boden lenkt. Das wurde jetzt in dem Bericht der Flugunfalluntersucher bestätigt.

Es war innerhalb weniger Monate der zweite Absturz einer derartigen Jets – er hatte zu einem weltweiten Startverbote von Maschinen dieses Typs geführt. Insgesamt starben bei beiden Unglücken 346 Menschen. (APA, dpa, 9.3.2020)