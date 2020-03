Dorf TV, Colonia Dignidad, Universum: Mythos Kongo, The Masked Singer, Falk, Deutschlands große Clans, Report, Willkommen Österreich, Kreuz & quer, Erlesen, dazu die Radiotipps

Wenn es Nacht wird im Kongo, werden die Flughunde aktiv, immer auf der Suche nach Früchten im Geäst: "Universum" über den Fluss der Extreme, 20.15, ORF 2. Foto: ORF / NDR Naturfilm / Doclights / Blue Planet Film

13.45 INTERVIEW

Dorf TV: Nach dem Ende der Kulturpolitik – was plant Ulrike Lunacek? Diese und mehr Fragen stellt Martin Wassermair der Kultur-Staatssekretärin. Bis 14.45, Dorf TV

19.40 REPORTAGE

Re: Colonia Dignidad Werner Schmidtke lebte 41 Jahre lang als Sklave der Sekte Colonia Dignidad in Chile. Sein Leben bestand aus Sklavenarbeit, Prügeln und Elektroschocks. Der deutsche Staat wusste von Misshandlungen, schaute aber weg. Heute ist Werner Invalide und Hartz-IV-Empfänger. Um 20.15 Uhr folgt die vierteilige Dokumentation aus dem Inneren einer deutschen Sekte. Bis 23.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Mythos Kongo – Fluss der Extreme Hier haben wundersame Kreaturen wie der Schmetterlingsfisch und der Aalwels überraschende Jagdstrategien entwickelt, um im nahrungsarmen Wasser durchzukommen. Ein Film von Thomas Behrend. Bis 21.05, ORF 2

20.15 VERKLEIDUNGSKÜNSTLER

The Masked Singer Pro Sieben will den Überraschungserfolg vom Vorjahr wiederholen: Zehn in fantasievolle Kostüme gehüllte Sängerinnen oder Sänger buhlen um die Gunst von Jury und Publikum. Kommendes Wochenende startet die österreichische Version auf Puls 4. Bis 23.25, Pro Sieben

20.15 SERIE

Falk Fritz Karl muss als gewiefter Rechtsanwalt komplexe Fälle lösen. Zum Auftakt wird ein Ministerpräsident mit Fotos erpresst, die ihn in Dessous zeigen. Der Gang zum Richter ist zunächst jedenfalls keine Option. Bis 21.10, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Deutschlands große Clans: Die Joop-Story Der endgültige Durchbruch Wolfgang Joops als Designer kam mit einer Pelzkollektion und einem simplen Trick. Bis 21.00, ZDF

21.05 MAGAZIN

Report Themen: Grenzgang. Dazu ist Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zu Gast. / Rendi-Wagner will’s wissen. / Bayern: Behördenverlagerungen gegen Landflucht. / CO2-frei: Bürgerinitiativen und Ansätze. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zweifellos wieder einmal absolut großartige Gäste: der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl und die Schauspielerin Proschat Madani. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sündig speisen – Wenn Essen zur Religion wird Der Film erkundet Zugänge zur Ernährung mit und ohne Fleisch. 23.10 Reinigung von innen: Der Film begleitet Christen, Muslime, Hindus, Juden und Aleviten durch Zeiten des Verzichtes. Bis 0.05, ORF2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Autorin Susanne Wiesinger, Regisseur Gabriel Barylli und Philosophin Lisz Hirn. Bis 23.35, ORF3