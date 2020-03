Lkws sollen künftig nicht mehr auf Oberösterreichs und Salzburgs Landstraßen ausweichen. Foto: APA/Rene Traut

Salzburg/Braunau am Inn/Linz – Im Salzburger Flachgau und im oberösterreichischen Innviertel wird es schon in Kürze Fahrverbote für den Transit-Schwerverkehr geben. Darauf haben sich die beiden Bundesländer am Montag bei einem Treffen in Salzburg verständigt. Außerdem soll es Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr geben, unter anderem wird die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn bis Eggelsberg beabsichtigt.

Mit der Ankündigung eines Transit-Fahrverbotes auf der Lamprechtshausener Straße B156 für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen hatte Salzburg kurz vor Weihnachten Oberösterreich überrumpelt. Dort fürchtete man vor allem ein Ausweichen des Schwerverkehrs auf andere Straßen, besonders die B147. Heute haben sich die Landeshauptmänner und Verkehrslandesräte der beiden Bundesländer getroffen und auf ein großräumiges Fahrverbot für den Transit-Schwerverkehr in beiden Bundesländern geeinigt.

Transit soll auf die Autobahn

In Salzburg tritt das Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen auf der B156 mit 15. März in Kraft, ab 1. Mai folgen die Bundesstraßen von Braunau über Straßwalchen (B147) bis zur Westautobahn (B1) und die Landesstraßen von Mattighofen über das Trumer Seenland nach Salzburg (L101/L505). Ausgenommen ist der Ziel- und Quellverkehr, und zwar bundesländerübergreifend und auch für acht bayerische Gemeinden.

"Wir wollen, dass der Transit dort fährt, wo er hingehört, nämlich auf der Autobahn", wird der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) in einer Aussendung der Landeskorrespondenz zitiert. Mit der Lösung würden die Gemeinden entlang der Routen entlastet, ohne dass dies für die heimische Wirtschaft eine Barrikade darstelle, ergänzte sein oberösterreichisches Pendant Günther Steinkellner (FPÖ).

Verlängerung der Salzburger Lokalbahn geplant

Beim heutigen Gespräch wurden auch Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr besprochen und teils fixiert. Unterschrieben wurde eine Absichtserklärung zur Verlängerung der Salzburger Lokalbahn bis nach Eggelsberg. Noch heuer soll eine gemeinsame Korridor-Untersuchung durchgeführt werden, die als Grundlage zur Sicherung der Trasse dienen soll. Außerdem wird Oberösterreich die Elektrifizierung der Mattigtalbahn so rasch wie möglich vorantreiben. Die Bus-Linie 880 wird von Eggelsberg bis Lamprechtshausen wird unter der Woche auf einen Stundentakt verdichtet (derzeit Zwei-Stunden-Takt). Außerdem wird in Salzburg bereits daran gearbeitet, im nördlichen Flachgau entlang der Lokalbahn ein Pendler-Parkhaus zu errichten. (APA, 9.3.2020)