Hier sind die Mediennews vom Montag:

ORF-Zukunft: Die Regierung könnte am Mittwoch neue ORF-Stiftungsräte bestellen Parteien sollen ihre Vorschläge bis Dienstag abgeben

Kolportiert: Corinna Milborn als Autorin: Teamlösung zeichnet sich für "Zeit" in Österreich ab Christina Pausackl kommt von "Profil", Florian Gasser bleibt in der Redaktion, Joachim Riedl unterstützt

Schrecklich interessant: "Im Zentrum" zwischen Härte und Menschlichkeit Klar, das Lieblingsthema Flüchtlinge lässt FPÖler Herbert Kickl schweben, als hätte er durch Powerdrinks Flügel verliehen bekommen

Therapie: Coronavirus: Gesundheitsexperten rufen zum Medienfasten auf Arzt nennt Falschangaben im Internet "Krebsgeschwür"

Seriennews: Von "Big Little Lies"-Macher: Familäre Abgründe mit Kidman und Grant HBO startet sechsteilige Miniserie "The Undoing" am 10. Mai, veröffentlicht Trailer, In Nebenrollen spielen Donald Sutherland, Sofie Gråbøl

Frauentag: Mehr Heldinnen auf die Leinwand: Doku "Hollywood.Macht.Frauen." im ORF Von Gleichberechtigung ist Hollywood in etwa so weit entfernt wie Donald Trump von einem progressiven Frauenbild

Switchlist: Unterleuten, Die Wahrheit über Bio und Der eiskalte Engel TV-Tipps für Montag

Die Etat-Redaktion wünscht einen angenehmen Abend!