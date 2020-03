Der türkische Präsident Erdoğan ist zu Besuch in Brüssel, man will über neue Hilfen reden. Kommissionschefin von der Leyen will Kinder sofort von den Inseln holen

In dieser Galerie: 2 Bilder Recep Tayyip Erdoğan markiert im Flüchtlingsstreit den starken Mann, der es spielend mit der EU aufnehmen kann. Foto: imago images/Xinhua Ursula von der Leyen musste ihm Paroli bieten. Foto: AFP/Thys

So hatte sich die Präsidentin der EU-Kommission eine lange angekündigte Pressekonferenz in Brüssel nicht vorgestellt. Ursula von der Leyen wollte am Montag eigentlich über die ersten hundert Tage ihrer Amtszeit, die großen Pläne und Ziele mit dem Green Deal gegen den Klimawandel, eine erste Zwischenbilanz ziehen.

Dass weltweit die Börsen wegen der Coronavirus-Krise abgestürzt waren, als sie ans Rednerpult des Presseraumes in der Kommission trat, war für sie schon hart genug. Daneben verdrängte dann aber auch noch der überraschende Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan alle Träume. Dieser hatte sich bereiterklärt, über eine Beendigung des durch seine Aufkündigung des EU-Türkei-Pakts entstandenen Konflikts zu reden, nachdem er mit dem Gerücht, die türkisch-griechische Grenze sei für Migranten aus der Türkei offen, in Griechenland für Chaos gesorgt hatte.

Seit Tagen harren Tausende, die dem folgten, nur notversorgt an den Grenzen aus. Das sei "unerträglich", meinte von der Leyen, die sofort darauf zu sprechen kam, was sie bei dem für den Abend anberaumten Treffen mit Erdoğan (gemeinsam mit EU-Ratspräsident Charles Michel) erwarte: Pakttreue. "Die Grenzen sind nicht offen, und sie werden nicht geöffnet", sagte die Kommissionschefin. Es gehe darum, dass die Türkei die bisherigen Vereinbarungen wieder respektiere und dafür sorge, dass der Zustrom von Migranten an die EU-Grenzen wieder beendet werde.

Dafür habe die EU seit 2016 umfassend Hilfe an die Türkei gezahlt. Von der Leyen vermied es, neue Zusagen für den Fall eines neuen Anlaufs der guten Beziehungen zu machen. EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn hatte im STANDARD erklärt, dass 2020 Zahlungen bis zu einer halben Milliarde für syrische Flüchtlinge in der Türkei möglich wären, wenn man sich einige und Erdoğan Bedingungen erfülle.

So weit ist man laut von der Leyen aber noch nicht. Zum einen wartete der türkische Präsident mit Vorwürfen an die EU auf, die ihre Verpflichtungen aus dem Pakt nicht eingehalten habe. Er will auch Visafreiheit für Türken und Zollerleichterungen für sein Land. Es sei dies erst "der Beginn eines Prozesses", meinte von der Leyen. Es gehe auch darum, was in Syrien zu tun sei. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel richtete aus Berlin aus, sie hoffe auf "eine neue Stufe" im EU-Türkei-Abkommen.

Flüchtlingskinder nun Chefinsache

Mit sehr deutlichen Worten äußerte sich die Kommissionspräsidentin zur Lage der Flüchtlingswerber auf griechischen Inseln, insbesondere der Kinder und unbegleiteten Minderjährigen. Dies sei "inakzeptabel", es müsse sofort alles unternommen werden, "um den Druck von den Menschen zu nehmen". Die von der EU bereitgestellten Sofortmittel von 350 Millionen Euro vor allem zur Grenzsicherung seien nur ein erster Schritt, dem weitere folgen werden.

"Die Kinder brauchen einen sicheren Ort", sagte von der Leyen. Sie habe Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis gebeten, für diese "jetzt sofort" etwas zu tun. Sie dankte in diesem Zusammenhang vor allem jenen EU-Staaten, die ihrer Bitte von vergangener Woche, "unbegleitete Minderjährige von der Insel zu holen", positiv beantwortet haben. Bisher habe sie von fünf Ländern – Deutschland, Frankreich, Portugal, Luxemburg und Finnland – konkrete Zusagen erhalten.

Sie machte deutlich, dass sie die Nothilfe für Flüchtlingskinder zur Chefinsache gemacht hat: "Wir müssen uns um sie kümmern, etwas tun, um diesen Zustand endlich zu beenden", so die Präsidentin, "damit sie ein neues Zuhause haben." Die Regierung in Berlin kündigte Montagfrüh an, dass in einer humanitären EU-Aktion insgesamt 1.500 Minderjährige aufgenommen werden.

Schlag auf Schlag

Wie diese Kinder unter den Staaten aufgeteilt werden, würden die Innenminister der beteiligten Staaten entscheiden. Donnerstag wird von der Leyen nach Athen reisen, um über das weitere Vorgehen gegenüber den Flüchtlingen zu beraten. Dazu gehört auch das Thema Asylrecht. "Einen Antrag auf Asyl stellen zu können ist ein Grundrecht, das auf jeden Fall respektiert werden muss", sagte sie in Anspielung auf die Erklärung von Mitsotakis, dass bis Ende März keine Anträge entgegengenommen werden würden. Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze sein ein Dilemma. Man müsse den tausenden Menschen dort helfen und für sie eine Lösung finden. (Thomas Mayer aus Brüssel, 9.3.2020)