Der Unternehmer war von 1980 bis 1983 steirischer Wirtschaftslandesrat. Foto: APA/Peter Philipp

Graz/Mönichkirchen – Der ehemalige steirische ÖVP-Politiker Hans Georg Fuchs ist am Montag nach langer Krankheit im niederösterreichischen Mönichkirchen gestorben. Der Unternehmer war 13 Jahre lang – von 1965 bis 1978 – Landtagsabgeordneter, von 1980 bis 1983 war er Wirtschaftslandesrat in der Grünen Mark. Seine politische Laufbahn schloss er als Abgeordneter im Nationalrat – 1983 bis 1984 – ab. Er wurde 87 Jahre alt.

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) würdigte in einer Aussendung sein Lebenswerk: "Mit Hans Georg Fuchs verliert die Steiermark einen wirtschaftlichen Visionär und die steirische Volkspartei ein treues Mitglied. Fuchs hat im Landtag und der Landesregierung ebenso wie in der Wirtschaftskammer und in der Industriellenvereinigung viel für die Steiermark geleistet. Dafür werden wir ihm immer dankbar bleiben. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei seinen Angehörigen." (APA, 9.3.2020)