Bleib informiert mit den wichtigsten Schlagzeilen, wir wünschen einen guten Start in den Tag:

[Coronavirus] Ganz Italien wird wegen Corona-Epidemie zur "Schutzzone".

[Wirtschaft] Giftiger Börsenmix aus Coronavirus, Rezessionsangst und Ölpreisschock.

Coronavirus: Mit Abstand höchste Erkrankungsrate seit Montag in Tirol.

Irans religiöser Führer trägt in Zeiten des Coronavirus Handschuhe.

Coronavirus: Die wichtigsten Absagen im Weltsport im Überblick.

[International] Von der Leyen fordert von Erdoğan Pakttreue ein.

Zeugin berichtet von militärischen Schießübungen an EU-Grenze.

[Inland] Landbauer hielt Vortrag bei FPÖ-nahem Verein, fand Zeit zum Skifahren.

[Frankreich] Bonjour Frauenquote: Frankreich holt Frauen in die Chefetagen.

[Wetter] Das Wolkenband einer Warmfront erfasst unser Land von Westen her und in den Nachmittagsstunden breiten sich in Vorarlberg und Tirol, später auch in Salzburg und Oberösterreich Regenfälle aus. Mildere Luft trifft ein und die Schneefallgrenze steigt auf 1500m, am Abend und in der Nacht oft über 2000m. 7 bis 14 Grad.

[Zum Tag] Heute feiert Chuck Norris seinen 80. Geburtstag!