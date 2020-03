Die 75-jährige Mutter des Schauspielers von Dutch van der Linde bezwang "Red Dead Redemption 2". Foto: Screenshot/Gamestandard

Videospiele haben mittlerweile alle Altersgruppen erreicht. Ob jung oder alt, männlich oder weiblich – gedaddelt wird überall. Bei älteren Gamern sind allerdings eher Spiele auf dem Smartphone oder Tablet beliebt. Es ist daher durchaus ungewöhnlich, wenn eine 75-Jährige sich dem Open-World-Spektakel Red Dead Redemption 2 hingibt und dann auch noch durchspielt.

Wollte Furore um ihren Sohn verstehen

Jessica Hoffmann Davis ist besagte Gamerin. Sie ist zugleich auch die Mutter des Schauspielers Benjamin Byron Davis, der Dutch von der Linde in dem Spiel verkörperte. Dies war auch der Grund dafür, dass die 75-Jährige das Spiel ausprobierte. Nach einem gemeinsamen Besuch einer Fan-Messe war die Frau erstaunt, was für eine Furore um ihren Sohn herrschte. Sie wollte wissen, was es mit dem Game auf sich hatte.

Mit Lösungsbuch Einstieg geschafft

Jessica Hoffmann Davis hatte anfangs mit mehreren Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. So besorgte sie sich eine PS4 und kam mit den Controllern einfach nicht zurecht. Red Dead Redemption 2 überwältigte sie ebenso. Also besorgte sich die 75-Jährige ganz einfach ein Lösungsbuch und las den Wälzer mit über 385 Seiten. Daraufhin folgte viel Übung – rund drei Stunden pro Tag, um die Steuerung überhaupt einmal zu beherrschen.

Spiel rührte sie zu Tränen

Auf Reddit findet sich die gesamte Odyssey der älteren Dame. Nach vielen Stunden bezwang sie das Game. Geübte Spieler dürften für Red Dead Redemption 2 zwischen 40 und 60 Stunden benötigen – wie lange die 75-Jährige letztlich spielte, ist nicht überliefert. Allerdings spricht sie von einem unvergesslichen Abenteuer, das sie letztlich zu Tränen gerührt hat. "Es war mir eine Ehre, dieses Spiel zu spielen", schlussfolgert sie.

Von Community angefeuert

Am meisten hat Jessica Hoffmann Davis übrigens gefallen, dass sie sich in der Welt frei bewegen kann und sie machen konnte, worauf sie gerade Lust hat. Begleitetet wurde das Unterfangen übrigens von Reddits Community zu dem Western-Epos von Rockstar Games. Sie feuerten die 75-Jährige durchgehend mit Nachrichten an und ließen sie immer weiterspielen und nicht den Mut verlieren.

Positive Auswirkungen

Letztlich hatte das Game auch positive Auswirkungen auf das restliche Leben der Frau, wie die studierte Psychologin berichtet. Sie sagt, dass sich etwa ihre räumliche Wahrnehmung und ihre Aufmerksamkeitsspanne verbessert hatte. Die etlichen moralischen Entscheidungen in dem Spiel hätte sie ebenso zum Nachdenken angeregt und auch zum Wilden Westen will sie mehr erfahren haben.

Ältere mit Legendenstatus

Generell ist es recht außergewöhnlich, wenn Menschen in einem höheren Alter AAA-Titel spielen. Sie genießen dann zumeist einen gewissen Legendenstatus, etwa wie die 82-jährige Shirley Curry, die auf YouTube Videos zu Skyrim veröffentlicht. Sie erhält nun einen Gastauftritt in Elder Scrolls 6. Für rege Aufmerksamkeit sorgte auch das E-Sport-Team Silvers Snipers. Dieses setzt sich aus lauter Senioren zusammen – gespielt wird der Shooter Counter Strike. (dk, 10.3.2020)