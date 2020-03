Foto: APA/KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Allerorts wird man derzeit aufgrund des Coronavirus dafür informiert, wie man Hände und Alltagsgegenstände richtig reinigt und desinfiziert. Speziell Smartphones und Tablets sollte man regelmäßig putzen, da sie häufig angegriffen und auch beim Niesen schnell kontaminiert werden können. Eine Anleitung, wie man Smartphones allgemein reinigt, haben wir bereits vergangene Woche veröffentlicht. Nun hat auch Apple ein paar klärende Worte dazu gefunden.

Isopropylalkohol verwenden

Der iPhone- und iPad-Hersteller hat seinen Supportartikel "How to clean your Apple products" überarbeitet. Konkret geht das Unternehmen darauf ein, ob man Desinfektionstücher – bzw. mittel verwenden kann. Demnach kann man sämtliche Apple-Produkte mit Produkten mit 70 Prozent Isopropylalkohol desinfizieren. Ausgenommen sind Leder- und Stoffoberflächen – wie etwa bei einigen iPad- und iPhone-Hüllen.

Desinfektionsprays bzw. -flüssigkeiten sollten dabei nicht direkt auf die Geräte gesprüht, sondern mit einem weichen, fusselfreien Tuch aufgetragen werden. So wird verhindert, dass Flüssigkeit in die Öffnungen gelangt. Auch sollte man keine anderen Lösungs,- Scheuermittel oder Bleiche verwenden. Speziell Wasserstoffperoxid kann die Oberfläche beschädigen. Für Monitore wird extra darauf hingewiesen, keine azetonhaltigen Mittel zu nutzen. Dafür gibt es eigene Bildschirmreiniger. (red, 10.3.2020)