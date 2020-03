Bevor jetzt jemand ruft "Women only? Du bist doch selbst mitgelaufen!": Stimmt. Ich war 2017 dabei. Ganz offiziell: Als Begleitläufer der blinden Skifahrerin Veronika Aigner: Vronis Mutter hatte zu spät nach einem Guide gesucht und in der Eile keine Frau gefunden, die es sich zugetraut hätte, die damals 15-jährige Leistungssportlerin in einem so dichten Feld sicher zu begleiten.

Natürlich war es anfangs seltsam, als einziger Mann zwischen 35.000 Frauen in einer deklarierten Frauenveranstaltung zu laufen. Aber die Rollenzuteilung war klar und transparent – und nach dem ersten fragenden Blick für niemanden ein Problem: Die Frauen feuerten Veronika an, und nur das zählte. Im Jahr darauf suchte Veronikas Mutter früher – und fand eine Begleitläuferin. Gut so.