Fiordland-Nationalpark, Neuseeland

Wer vergletscherte Berge und immergrüne Regenwälder an einem einzigen Ort erleben möchte, sollte dem Fiordland-Nationalpark in Neuseeland einen Besuch abstatten. Der 1952 gegründete Park ist heute über 1,2 Millionen Hektar groß und gehört zum Weltkulturerbe. Uralte Dschungelgebiete schmiegen sich hier an die eindrucksvollen Berghänge; Wasserfälle stürzen hunderte Meter tief in gewaltige Fjorde, und kristallklare Seen spiegeln sich in der Sonne. Nicht zuletzt wegen seiner Natur ist der Park ein Paradies für Wanderer: Drei der neun neuseeländischen "Great Walks" liegen in diesem urtümlichen Teil des Landes. Der wohl berühmteste ist der Milford-Track, er führt auf 53 Kilometern durch die atemberaubende Landschaft und endet schließlich an den Sutherland Falls, den größten Wasserfällen Neuseelands.

Infos: Fiordland National Park