Valves VR-System Index ist aktuell ein begehrtes Gut. Foto: Valve

Valve hat bei Index ein Luxusproblem. Das VR-System verkauft sich offenbar so gut, dass es über einen längeren Zeitraum ausverkauft war. Nun ist Index aber in etlichen Ländern wieder verfügbar – allerdings mit einer sehr langen Wartezeit. Wer nun etwa zuschlägt, erhält sein VR-System erst in acht bis zehn Wochen.

Auslieferung Wochen nach Release von "Alyx"

Dies ist angesichts des baldigen Releases von Half-Life: Alyx durchaus ernüchternd. Das VR-Spiel von Valve erscheint am 23. März – es ist der erste AAA-Titel, der für die virtuelle Realität ausgelegt ist. Käufer von Index erhalten das Spiel kostenlos. Spielbar ist der Titel mit allen VR-Brillen, die für SteamVR ausgelegt sind.

Bewährungsprobe für Virtual Reality

Erst kürzlich veröffentlichte Valve Gameplay zu dem anstehenden Titel. In insgesamt drei Videos wurde die Steuerung des Spiels näher gebracht. Zudem gab es einen Einblick zum Setting des Games, das wie erwartet Half-Life typisch düster ausfällt. Alyx ist gewissermaßen eine Bewährungsprobe für VR, bei dem seit Jahren der Durchbruch vorausgesagt wird. (red, 10.3.2020)