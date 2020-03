Österreicher blieb in rund 12 Minuten Eiszeit ohne Punkt

Hier regieren die Jets! Foto: APA/AP/ GREENSLADE

Winnipeg – Kein Erfolg ist Michael Grabner beim Comeback in der National Hockey League (NHL) vergönnt gewesen. Der erste Auftritt des Kärntners seit 30. Jänner endete am Montag (Ortszeit) mit einer 2:4-Niederlage seiner Arizona Coyotes bei den Winnipeg Jets, Grabner blieb in rund 12 Minuten Eiszeit ohne Punkt. (APA; 10.3.2020)

NHL-Ergebnisse vom Montag:

Winnipeg Jets – Arizona Coyotes (Grabner) 4:2

Buffalo Sabres – Washington Capitals 3:2 n.P.

St. Louis Blues – Florida Panthers 1:2

Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 2:3 n.V.

Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 3:1