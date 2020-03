Ronaldinho und sein Bruder Roberto Assis (dahinter) in Handschellen auf dem Weg zur Richterin, die die U-Haft verhängte. Foto: AP/Jorge Saenz

Asunción – Wegen der rigorosen Inhaftierung von Brasiliens Ex-Weltfußballer Ronaldinho nach seiner Einreise in Paraguay mit gefälschten Ausweisen haben sich nun sogar höchste Regierungskreise beider Länder in den Fall eingemischt. Im Gespräch mit dem TV-Sender NPY forderte am Montag Paraguays Staatspräsident Mario Abdo Benítez von seinem Innenminister Euclides Acevedo eine lückenlose Aufklärung "ohne Rücksicht auf Verluste".

Zuvor hatte Brasiliens Justizminister Sergio Moro, der daheim wegen seiner Verurteilung des ehemaligen Staatspräsidenten Luiz Inácio Lula da Silva einen Ruf als Hardliner genießt, sich bei Acevedo höchstpersönlich telefonisch über den Stand der Ermittlungen erkundigt. Ronaldinho ist erklärter Sympathisant des polarisierenden brasilianischen Regierungschefs Jair Bolsonaro und zudem offiziell Tourismusbotschafter für das nationale Fremdenverkehrsamt Embratur.

Bald in Hausarrest?

Ronaldinhos Anwälten gelang es derweil, für Dienstag eine erneute Audienz anzusetzen, um den 39-Jährigen sowie dessen Bruder und engsten Berater Assis aus der kargen Gefängniskaserne der Nationalpolizei zu holen und unter Hausarrest in einer Wohnung in Paraguays Hauptstadt Asunción zu stellen. "Ein Idol so zu sehen, das schmerzt", gestand selbst Staatschef Benitez.

Der ermittelnde Staatsanwalt Osmar Legal stellte jedoch im Interview mit der Tageszeitung "Folha de S.Paulo" klar: "Die Verteidigung von Ronaldinho und Roberto (Assis) basiert praktisch nur auf vermeintlichen Prozessfehlern. Die beiden werden aber nicht eher das Land verlassen, bis sie die wahren Informationen über den Zweck der falschen Ausweise vortragen."

Brüderliches Bankkonto

Zumal die Antikorruptionsbehörde am Montag ein neues pikantes Detail veröffentlichte. Nach Angaben des zuständigen Ministers René Fernández wurden im Dezember umgerechnet 12.000 Euro auf den Namen der Brüder auf ein Bankkonto transferiert, das der Abwicklung von Einbürgerungsanträgen dient. Das Geld liege aber immer noch dort.

Ronaldinho und sein Bruder waren am vergangenen Mittwoch mit gefälschten Papieren, die ihnen die paraguayische Staatsbürgerschaft bescheinigten, in Asunción eingereist. Die Dokumente wurden aber erst Stunden später im Hotel von der Polizei einkassiert. Nach einer ersten Vernehmung am Donnerstag noch auf freiem Fuß gelassen, veranlasste ein Richter am Freitag dann die Verhaftung der beiden.

Daheim in Brasilien waren den Brüdern im November 2018 die Reisepässe entzogen worden. Hintergrund war eine nicht geleistete Strafzahlung von umgerechnet 2,25 Millionen Euro. Diese Strafe war laut brasilianischen Medienberichten verhängt worden, weil sie bei der Bebauung eines Grundstücks in Porto Alegre massive Umweltschäden verursacht haben sollen.

Weltmeister, Weltfußballer

Zu seinen fußballerischen Glanzzeiten hatte Ronaldinho eine Zeitlang als der beste Kicker der Welt gegolten. Tatsächlich gewann er ja auch im Jahr 2002 mit dem brasilianischen Nationalteam den WM-Titel sowie in den Jahren 2004 und 2005 die Wahl zum Weltfußballer. Mit dem FC Barcelona holte er zweimal die spanische Meisterschaft und den Champions-League-Titel.

Der offensive Mittelfeldspieler zeichnete sich durch Tempodribblings, hohe Torgefährlichkeit und enorme Passgenauigkeit aus. In 97 Länderspielen kam er auf 33 Tore. Bis vor wenigen Jahren kickte er professionell, danach trat er als Unterstützer für den rechtsgerichteten Partido Republicano Brasileiro in Erscheinung. (sid, 10.3.2020)