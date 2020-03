Zunächst war Schäfer im kleinen Ort Gartow an der Elbe, dann in Heide bei Siegburg tätig und gründete dann für die Gemeinschaft ein Jugendheim, das ein gottesfürchtiges Leben versprach. Dann, im Jahr 1961 wanderte die Gemeinschaft nach Chile aus. Mitten in der Einschicht, rund 350 Kilometer südlich von Santiago, gründet Schäfer mit seinen Anhängern die Colonia Dignidad, die "Kolonie der Würde". In kurzer Zeit wurde dort ein deutsches Musterdorf mit Werkstätten, Landwirtschaft, Viehzucht und einem Krankenhaus aufgebaut.

Schon bald verwandelte sich jedoch das vermeintliche Paradies in eine Hölle – die ersten Anhänger versuchten zu fliehen